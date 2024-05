Presentato il 36° Trofeo Marzo Rizzotti International Optimist Class Team Race

Trofeo Marco Rizzotti 2024

Regata internazionale dedicata ai giovani velisti della classe Optimist

18 le squadre in gara per aggiudicarsi il Trofeo

La Compagnia della Vela, il Diporto Velico Veneziano e il Comitato Organizzatore hanno presentato presentano oggi presso la Sede della CDV a San Marco la 36° edizione del “Trofeo Marco Rizzotti”, regata internazionale ad invito, rivolta a squadre per classe Optimist che si terrà dal 6 al 9 giugno, fuori dalla bocca di porto del Lido di Venezia.

Si tratta di una delle regate più prestigiose al mondo riservata a giovani dai 10 ai 15 anni, che quest’anno vede in sfida 18 squadre per aggiudicarsi il Trofeo vinto lo scorso anno dagli Usa con Team Happy.

Sono intervenuti Giuseppe Duca – Presidente Compagnia della Vela, Enrico Catarra – Presidente Diporto Velico Veneziano, Andrea Tomaello – Vice Sindaco Comune di Venezia, Paolo Romor – vice presidente del Consiglio Comunale, Luigi Nonino – General Manager Trofeo Rizzotti, Francesco Pappagallo – Presidente XII Zona FIV, Roberta Righetti – PRO Trofeo Rizzotti e Pier Bruno Rizzotti.

“Con la partecipazione di 18 team da quattro continenti – il commento di Giuseppe Duca, Presidente della Compagnia della Vela – il Trofeo Rizzotti rappresenta uno dei momenti più alti dello sport veneziano e sono particolarmente contento che l’evento sia il risultato della strettissima collaborazione tra la Compagnia della Vela ed il Diporto Velico Veneziano, che sono i veri custodi della millenaria tradizione marinara della Città”.

“Sono onorato di rappresentare il Diporto Velico Veneziano in occasione della 36° edizione del Trofeo Marco Rizzotti – il commento di Enrico Catarra, Presidente Diporto Velico Veneziano – un evento che riesce ad infondere ai giovanissimi i valori dello sport, non solo nella loro accezione di impegno, sacrificio, lealtà e correttezza per raggiungere il podio ma anche i principi legati allo spirito di squadra e alla collaborazione, dove non vince il più forte, il più bravo, il più veloce, ma vince il team, la squadra che riesce ad aiutare il più debole o più correttamente in questo caso il meno forte, anche ostacolando nelle more del regolamento l’avversario per consentire al compagno di raggiungere insieme il traguardo. Il Trofeo Marco Rizzotti è una regata internazionale di team racing che vuole trasmettere un messaggio che va oltre la pura competizione ed insegna la condivisione di questi valori ai giovani provenienti da ogni angolo del nostro mondo. Ringrazio Giuseppe Duca, Presidente della Compagnia della Vela, per lo sforzo condiviso nella realizzazione dell’evento, ringrazio il Camping Marina che ci ospita, gli sponsor che ci sostengono, le Autorità che dedicano mezzi ed uomini per la sicurezza ed il sereno svolgimento, i Giudici Internazionali che con la loro professionalità elevano il livello della competizione e ringrazio soprattutto i Soci dei due Circoli organizzatori che consentono con il loro impegno di realizzare una manifestazione sportiva di carattere internazionale che viene ormai considerata ai massimi livelli nel mondo.”

“Il Trofeo Marco Rizzotti rappresenta un’eccellenza della vela agonistica giovanile – il commento di Luigi Nonino – General Manager Trofeo Rizzotti- riuscendo a coinvolgere i campioni del futuro. E’ un importantissimo evento anche per la città e la vela veneziana e fa di Venezia e il nostro litorale la capitale della classe Optimist mondiale. Su forte spinta dei due Circoli organizzatori, l’obiettivo che quest’anno ci siamo dati all’interno del Comitato è un rinnovamento dell’immagine e della comunicazione dell’evento. E questo è propedeutico al maggior coinvolgimento di enti e imprese che hanno deciso di credere nel nostro progetto e altre che vorranno collaborare con noi in futuro.”

“La presenza del Comune oggi – ha commentato Andrea Tomaello Vice Sindaco del Comune di Venezia – vuole essere a sostegno di una manifestazione sportiva di eccellenza che vede ben 15 paesi stranieri partecipanti. Ho avuto modo di vedere i ragazzi in regata e il rispetto che hanno tra di loro, per l’ambiente e dei mezzi che usano, sono un bell’esempio per tutti i giovani.”

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale rinnova il proprio impegno a supporto del prestigioso Trofeo Marco Rizzotti:

“Questa regata rappresenta un’occasione peculiare di apertura del porto alla cittadinanza e al pubblico internazionale nonché di conoscenza e valorizzazione dell’ecosistema lagunare – ha dichiarato il presidente dell’AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio. Siamo orgogliosi di essere tra quanti supportano questo evento dal duplice valore, sportivo – in quanto momento di aggregazione, rispetto, socializzazione – e di costume- la tradizione marinara è elemento centrale nella storia di Venezia, motore economico e culturale, oggi come ieri, quando riesce a innovarsi per competere sullo scenario internazionale garantendo ricadute positive sul territorio e ad affermarsi come strumento di dialogo internazionale”.

PARTECIPANTI

18 squadre, di cui 15 internazionali, 72 barche in gara, 18 gommoni con i coaches, 6 gommoni con 2 arbitri ciascuno per seguire ogni singolo match dei 153 previsti, con partenze circa ogni 3 minuti.

1 CRYC CORAL REEF YC -USA

2 FENERBACHE SK ISTANBUL – TURKEY

3 KBYC KEY BISCAYNE – USA

4 TEAM HAPPY – USA

5 FRANCE – FRANCE

6 THAILAND – THAILAND

7 CLUB NAUTIC CAMBRILS – SPAIN

8 SWISS GYC – SWITZERLAND

9 RYC MONACO – MONACO

10 SLOVENIA – SLOVENIA

11 CROATIA – CROATIA

12 STSM TRIESTE – ITALY

13 CENTRO NAUTICO BARDOLINO – ITALY

14 XII ZONA VENETO – ITALY

15 PUERTO RICO – PUERTO RICO

16 TURKEY – TURKEY

17 SWEDEN – SWEDEN

18 GB – UNITED KINGDOM

ORGANIZZAZIONE

Il Team arbitrale sarà formato da 12 arbitri (Umpires) di alto profilo tecnico, come lo sono gli otto componenti del Comitato di Regata. I risultati e le classifiche saranno visibili in tempo reale sul nostro sito e sui social media.

Oltre che per l’alto livello tecnico dei giovani velisti, degli arbitri e dei giudici, il Trofeo Marco Rizzotti è un’eccellenza a livello internazionale anche per la qualità e completezza dell’ospitalità che viene offerta ai partecipanti nel Camping Village Marina di Venezia a Punta Sabbioni, che per l’occasione diventa un piccolo villaggio olimpico.

La base nautica e la Segreteria saranno presso il Centro Sportivo Agonistico “Ottavio Ghetti” della Compagnia della Vela a Punta Sabbioni. Grazie alla collaborazione del Consorzio Venezia Nuova e Comar si potrà usufruire dell’area necessaria all’interno della darsena nord del Porto Rifugio, dove sarà posizionato uno scivolo per la discesa in acqua.

La prestigiosa immagine del Trofeo si è consolidata nel tempo anche grazie al patrocinio del CONI, della Marina Militare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, del Comune di Cavallino Treporti, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, del Panathlon Club Venezia e ARPAV.

PREMI

I premi in palio sono il Trofeo Challenge “Marco Rizzotti” per il primo classificato assoluto, che la squadra Usa Team Happy, vincitrice 2023 riporterà a Venezia con l’intento di difenderlo.

I due piatti “Fair Play” del Panathlon Club di Venezia in memoria di Gianpaolo Righetti, premieranno le due squadre che si sono meglio comportate sul campo di regata e a terra e la Memorial Cup Giorgio Lauro che andrà al più giovane velista della regata. Mentre tre coppe in vetro saranno consegnate ai primi tre equipaggi classificati. La Coppa Salone Nautico Venezia, offerta da VELA S.p.A., verrà consegnata alla miglior squadra italiana.

LA STORIA

Marco Rizzotti fu per molti anni Direttore Sportivo del Settore Giovanile del Diporto Velico Veneziano e Presidente della Zona Alto Adriatico della Federazione Italiana Vela.

Venuto a mancare nel 1985, il Club decise di intitolare alla sua memoria un Trofeo per una regata Optimist che, dal 1996, ha assunto la formula del “team racing” (regata a squadre).

Marco ha sempre svolto un ruolo di promotore della vela giovanile insegnando agli atleti un comportamento di lealtàe sportività che si spera li accompagnerà anche nella vita.

Si ringrazia: APV Investimenti, Camping Village Marina di Venezia, Salone Nautico di Venezia, Alilaguna, Hotel Ca’ di Valle, Vela, Assicurazioni Generali Agenzia di Venezia San Marco, GP Pellegrini, Supermercato Despar del Camping Village Marina di Venezia, K4 Solutions, Ducale s.r.l