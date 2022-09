I MIGLIORI HIGH DIVER DEL MONDO SONO PRONTI A TUFFARSI NEL MARE CRISTALLINO DI POLIGNANO A MARE

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2022

Il 17 e 18 settembre torna il grande spettacolo di tuffi da grandi altezze. In gara anche gli azzurri Alessandro De Rose, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba.

Sabato 17 e domenica 18 settembre, la competizione della Red Bull Cliff Diving World Series torna per la nona volta consecutiva nella splendida cornice di Polignano a Mare (BA), che farà da sfondo al penultimo appassionante appuntamento di questa edizione ricca di tuffi spettacolari e qualità tecnica altissima.

La perla dell’Adriatico, nota per aver ispirato Domenico Modugno nel celebre brano “Nel blu dipinto di blu”, è pronta ad accogliere lo spettacolo del Cliff Diving per regalare emozione, adrenalina e straordinarie acrobazie aeree da altezze vertiginose.

Dopo essersi esibiti e sfidati in America, Francia, Danimarca, Norvegia, Bosnia-Erzegovina e Svizzera, i 24 diver sono pronti a spiccare il volo dalle piattaforme di 27 e 21 metri a strapiombo sul mare, passando per l’inconfondibile casa privata che ha reso negli anni la gara italiana fra le più iconiche di questo campionato.

Presenti i nostri azzurri, entrambi classificati terzi agli Europei di Nuoto di Roma 2022: Alessandro De Rose, permanent diver, determinato più che mai a sfoderare tutta la sua abilità di fronte ai tantissimi fan che lo hanno visto trionfare proprio a Polignano nel 2017; ed Elisa Cosetti, giovane wildcard triestina e prima atleta italiana a competere nella divisione femminile della Red Bull Cliff Diving World Series, debuttando nella finale di stagione del 2021. De Rose e Cosetti non saranno gli unici atleti italiani in gara: accanto a loro nella tappa tricolore debutterà la new entry Andrea Barnaba, classe 2004 che, dopo il bronzo nel sincro maschile in coppia con il veterano De Rose agli Europei di nuoto a Roma, dovrà dimostrare il suo talento cimentandosi nei tuffi da 27 metri del Red Bull Cliff Diving.

Chi riuscirà a conquistare punti preziosi spiccando il volo dalla piattaforma della celebre terrazza a picco sul mare? L’attesa è breve, la tappa italiana del Red Bull Cliff Diving è alle porte!

E per tutti coloro che non saranno fisicamente presenti, la tappa di Polignano verrà trasmessa domenica 18 settembre in diretta televisiva a partire dalle 13:50 in esclusiva in chiaro su DMAX canale 52, con i commenti di Ciro Priello, Fru e Fabio Balsamo dei The Jackal, che racconteranno le azioni salienti della gara con la loro innata ironia, simpatia e leggerezza. Accanto a loro, ancora una volta, il commento tecnico del giornalista Gianmario Bonzi. E non solo in video: su Radio 105, Ylenia racconterà tutte le emozioni e i retroscena della gara!

Il Red Bull Cliff Diving è organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione #WeAreInPuglia.