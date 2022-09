Il primo hub verde per l’ammoniaca da costruire presso il terminal olandese di Vesta

(Foto courtesy Vesta)

Vesta dispone di uno spazio presso il terminal di Vlissingen per creare il primo hub di ammoniaca verde nell’Europa nord-occidentale

Vlissingen. La fattibilità della creazione del primo hub di ammoniaca verde ristrutturando ed espandendo un impianto di stoccaggio di energia esistente nei Paesi Bassi è allo studio come parte degli sforzi per sviluppare un approccio energetico a lungo termine per il Nord Europa, libero dalle importazioni russe.

Il colosso energetico tedesco Uniper lavorerà con l’olandese Vesta Terminals per esplorare il potenziale per creare il nuovo hub presso la struttura esistente che secondo loro potrebbe essere operativa entro il 2026.

Il progetto valuterà la fattibilità della ristrutturazione e dell’ampliamento di una struttura di stoccaggio esistente situata a Vlissingen nei Paesi Bassi. Posizionata presso il porto di Flushing, che è il terzo più grande dei Paesi Bassi, la struttura è anche strategicamente situata sul fiume Schelda, che collega i porti di Anversa e Gand/Terneuzen al Mare del Nord.

Vesta Terminals a Vlissingen, nei Paesi Bassi, dispone attualmente di 60.000 mc di capacità di stoccaggio refrigerato per l’ammoniaca. Vesta sottolinea inoltre che ha spazio e sta negoziando per un altro aggiuntivo che, combinato, le consentirebbe di raddoppiare le sue operazioni complessive come unico operatore specializzato di rinfuse liquide a Flushing.

Come hub futuro, riferiscono che sarà in grado di gestire una capacità di portata iniziale di 0,96 mtpa (million tonnes per annum). Il terminal è ben posizionato per la fornitura di ammoniaca verde da parte di navi che ricaricano su chiatte e vagoni cisterna. In una seconda fase, la capacità di portata dell’impianto può essere ampliata a 1,92 mtpa e il terminal sarà collegato alla rete olandese di gasdotti a idrogeno.

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato dalle società, Uniper intende prenotare capacità nel terminal per creare un punto d’ingresso nei mercati dell’Europa nord-occidentale per le attività in crescita verde di Ammoniaca e Idrogeno all’interno del gruppo Uniper.

Una potenziale prenotazione di capacità a Vlissingen accompagnerà gli sforzi di Uniper per creare diversi punti di accesso per l’energia verde in Europa e sarà perseguita parallelamente al suo progetto di terminale di ammoniaca Wilhelmshaven in corso. A Wilhelmshaven, Uniper non sta solo costruendo il primo terminal d’importazione di Gnl in Germania, ma sta anche progettando un terminal d’importazione per l’ammoniaca verde.

Il sito di Wilhelmshaven diventerà un hub per l’energia verde e sta preparando la strada per un approvvigionamento energetico ancora più rispettoso del clima. Il progetto Greenpoint Valley a Vlissingen, secondo loro, diventerà una porta d’ingresso di ammoniaca verde e idrogeno in Europa. Sviluppando i mercati verdi dell’ammoniaca e dell’idrogeno, l’obiettivo delle società è rafforzare ulteriormente la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Europa.

Abele Carruezzo