Da aprile a ottobre la vela d’altura a Caorle

Aperte le iscrizioni alle regate del Circolo Nautico Santa Margherita, si comincia con La Ottanta

La rotta offshore è tracciata: sono aperte le iscrizioni alle regate organizzate dal Circolo Nautico Santa Margherita lungo il Mar Adriatico, sempre generoso di percorsi tecnici e scenari indimenticabili.

L’annuncio della pubblicazione dei bandi è stato dato dal Presidente del Circolo Nautico Santa Margherita lo scorso sabato, ai soci riuniti per la tradizionale cena sociale.

Gian Alberto Marcorin si è detto entusiasta delle ottime premesse per la nuova stagione e ha confermato l’impegno del CNSM “Anche quest’anno con le regate che compongono il Trofeo Caorle X2 XTutti miriamo a dare ai partecipanti eventi di alto livello sportivo e agonistico, senza dimenticare la componente legata all’accoglienza e agli eventi collaterali. Per il nostro sodalizio è fondamentale poter contare sulla disponibilità delle istituzioni cittadine e su una città come Caorle, attenta all’ospitalità e con una forte vocazione turistica e marinaresca. A pochi giorni dalla pubblicazione dei bandi, tra i numerosi iscritti molte le imbarcazioni che da diverse stagioni tornano a competere nelle nostre acque, aggiungendo di volta in volta una regata un po’ più impegnativa. Questo per noi è uno stimolo per continuare a migliorare l’organizzazione delle nostre manifestazioni e far vivere a tutti un’esperienza unica”.

Tra aprile e ottobre andrà in scena il Trofeo Caorle X2 XTutti, organizzato in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio, quattro regate di diversa difficoltà, per un totale di circa 830 miglia, che vedono sfidarsi ogni anno oltre 200 imbarcazioni.

Il via al percorso d’altura sarà l’1 e 2 aprile con la nona edizione de La Ottanta, regata costiera sulla rotta Caorle-Grado-Pirano, aperta sia ad imbarcazioni stazzate sia per quante sceglieranno di correre in Open, nelle categorie X2 e XTutti.

La stagione proseguirà dal 29 aprile al 1 maggio con La Duecento, organizzata con la partnership di Birra Castello, che metterà in palio l’ambito Trofeo Line Honour.

La Duecento si correrà lungo la classica rotta Caorle-Grado-Sansego e ritorno nelle categorie X2 e Xtutti, con coefficiente 2.0 ai fini della classifica del Campionato Italiano Offshore FIV.

Dal 28 maggio al 3 giugno largo alla tradizione con La Cinquecento Trofeo Pellegrini, la prima regata in doppio del Mediterraneo giunta alla quarantanovesima edizione, che porterà gli equipaggi da Caorle alle Isole Tremiti passando per l’isola croata di Sansego, in un percorso tecnico, affascinante, impegnativo.

La Cinquecento sarà una regata “cittadina”, la base operativa sarà infatti il Porto Peschereccio di Caorle, dove nei giorni precedenti la partenza si terranno il briefing e numerosi eventi, tra cui show cooking, reading e mostre d’arte. Alcune imbarcazioni partecipanti saranno ormeggiate in porto e avranno l’opportunità di vivere da vicino il fascino di Caorle, antico borgo marinaro.

La conclusione della stagione offshore sarà nuovamente affidata a La Cinquanta, la più veloce delle regate del Trofeo, lungo la rotta Caorle- Lignano – Grado, che si diputerà X2 e XTutti il 21 e 22 ottobre.

Al termine della regata, verranno proclamati i vincitori del Trofeo Caorle X2 XTutti 2023 con il computo dei migliori risultati ottenuti in almeno tre delle regate a calendario CNSM.

Sul fronte derive invece si comincia in marzo con appuntamenti dedicati alla formazione dei più giovani, con il progetto Vela a Scuola, che vedrà impegnati i ragazzi delle elementari e medie di alcuni istituti veneti fino a fine anno scolastico, sia con lezioni teoriche che pratiche in mare.

In giugno, luglio e agosto l’attività si concentrerà presso la Base a Mare CNSM in Spiaggia di Levante, con i corsi di vela e SUP per adulti e ragazzi.

Presso la Base a Mare si terranno anche le uscite in deriva e Sup del Turismo Sociale Inclusivo nelle spiagge venete, iniziativa promossa dalla AULSS 4, in collaborazione con il Consorzio Caorle Spiaggia e il Comune di Caorle, che vede il Circolo Nautico Santa Margherita tra gli organizzatori.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di rendere accessibili e fruibili la spiaggia e il mare anche a quanti hanno una disabilità o mobilità ridotta, coinvolgendoli in attività ludico ricreative e sportive socializzanti e inclusive.

Il 29 luglio si disputerà la classicissima Prosecco’s Cup Trofeo Soligo Spumanti e OM Ravenna, regata open a compensi, da oltre vent’anni uno degli eventi più amati della Spiaggia di Levante a Caorle, che consente a derive singole e doppie e catamarani di competere insieme per la classifica finale e l’ambito Trofeo Soligo.

Le regate del Circolo Nautico Santa Margherita sono organizzate in collaboazione con il Comune di Caorle e Darsena dell’Orologio, che offrirà gli ormeggi, con la possibilità di contare anche sull’ospitalità di Marina Sant’Andrea per le imbarcazioni con pescaggio superiore ai 3 metri.

Title Sponsor 2023 de La Cinquecento è Pellegrini Impresa di Costruzioni, azienda specializzata nel settore dell’edilizia industriale e civile, che utilizza nuove tecnologie costruttive con materiali innovativi e tecniche sofisticate.

Main Sponsor 2023 de La Duecento è Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano con più di 1,2 milioni di ettolitri venduti ed un fatturato di circa 100 milioni di euro.

Official Sponsor 2023 delle regate La Duecento e La Cinquecento è Murphy&Nye, brand storico di abbigliamento legato sin dalle sue origini al mondo della vela, da sempre attivo su tutte le più importanti manifestazioni sportive internazionali del settore.

Official Time Keeper 2023 è Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri di tutto il mondo.

Technical Partner 2023 sono Trim per le previsioni meteo, Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini, Upwind by Aurora, Wind Design veleria, Om Ravenna, Dial Bevande.

Bandi e moduli d’iscrizione: cnsm.org.

Per aggiornamenti foto e novità: pagina Facebook e Instagram Circolo Nautico Santa Margherita