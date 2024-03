LA SARDEGNA E LA SICILIA DI GRIMALDI LINES PROTAGONISTE A BMT 2024

La Compagnia di Navigazione, con headquarters a Napoli, è presente alla principale fiera turistica del Mezzogiorno, con la sua fitta rete di collegamenti per le Maggiori Isole

Napoli– “Cresce ogni anno il numero di viaggiatori che apprezzano l’opportunità e la comodità del viaggio via mare – commenta Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines. Per il 2024 abbiamo obiettivi ancora più ambiziosi, raggiungibili grazie all’ampio network di collegamenti marittimi da/per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, alla cura dei servizi offerti a bordo e al nostro modello di turismo sostenibile, che crea valore aggiunto per i clienti che ci scelgono e per le comunità in cui operiamo.

La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia e viceversa, con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, con la stagionale Civitavecchia-Olbia e viceversa e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e viceversa e da Napoli e Palermo per Cagliari e viceversa.

La flotta passeggeri di Grimaldi Lines è composta da 14 navi, tutti moderni traghetti e cruise ferry di ultima generazione, che offrono agli ospiti una piacevole esperienza di viaggio nel Mar Mediterraneo, grazie all’accoglienza di equipaggi professionali e all’ampia scelta di servizi disponibili a bordo. In particolare, le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona – che si alternano sulla rotta da Civitavecchia e Barcellona per Porto Torres e viceversa – e le due gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa – destinate alla tratta Livorno-Olbia e viceversa – sono state pensate per trasformare la traversata in un vero e proprio anticipo di vacanza: oltre alle cabine interne ed esterne e alle suite molto spaziose, le quattro navi vantano il ristorante panoramico à la carte, il self-service per pranzi e cene informali, centro benessere e palestra, piscina con solarium, sala giochi per bambini, il salone Smaila’s Club e altri ampi spazi comuni, casinò e discoteca.

Le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona sono inoltre il frutto dell’accorta politica ambientale messa in atto dalla Compagnia. Si tratta infatti delle prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto: durante le soste in banchina, si azionano speciali batterie al litio, caricate in navigazione, che non rilasciano emissioni inquinanti in prossimità dei centri cittadini.

La traversata a bordo delle navi Grimaldi Lines è dunque il viaggio ideale per un target d’utenza molto allargato, che spazia dalle famiglie, ai gruppi di amici di ogni età, alle coppie. Sono sempre benvenuti anche gli amici a 4 zampe, che possono soggiornare in cabina grazie al servizio speciale pet in cabin. Alla qualità dell’accoglienza riservata a bordo si affianca una politica tariffaria molto flessibile, che interpreta le esigenze del mercato e propone in ogni stagione dell’anno un ampio ventaglio di promozioni a tempo, tariffe speciali e convenzioni.

Non è da meno l’elegante e accogliente Cruise Ausonia, impiegata sul collegamento Napoli-Palermo e viceversa, con 4 partenze a settimana in entrambe le direzioni, che diventano sei in piena estate. Le circa 200 cabine sono tutte ampie, confortevoli e con bagno privato; sono suddivise in interne, esterne – da 4 posti con letti separati alti e bassi – suite matrimoniali con tv e mini-frigo e 2 cabine per persone a mobilità ridotta. La piscina domina il ponte esterno dal quale, nelle tiepide serate estive, si può assistere allo spettacolo della partenza dal porto, magari sorseggiando un drink. All’interno, lo spazio dedicato ai bambini è fornito di scivolo, altalena, casette e tutto quanto necessario al loro divertimento, mentre gli adulti potranno dedicarsi allo shopping presso la boutique di bordo, che propongono abbigliamento, articoli di profumeria, oggettistica, giocattoli.

L’offerta di Grimaldi Lines sulla destinazione Sicilia non finisce qui. Il grande porto di Palermo è infatti raggiungibile anche da altri scali italiani: vi si arriva navigando da Livorno (tre volte a settimana), da Salerno (due volte a settimana) e da Cagliari (una volta a settimana), grazie al comodo collegamento marittimo con la Sardegna.