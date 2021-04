Taranto, nuova destinazione turistica di MSC Crociere

Scritto da Redazione Diporto, Eventi, Italia, News, Porti, Trasporti, Turismo

Domani mattina (giovedì 29 aprile) alle 10.00 – in vista dell’apertura della prima stagione crocieristica a Taranto con MSC Seaside che il 5 maggio arriverà nel porto pugliese per la prima volta – MSC Crociere e le autorità coinvolte in questo storico evento hanno organizzato una conferenza stampa online per illustrarne dettagli e obiettivi.

Interverranno:

Rinaldo Melucci - Sindaco di Taranto Sergio Prete - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Commissario Straordinario del Porto di Taranto Capitano di Vascello (Cp) Diego Tomat - Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto Leonardo Massa - Managing Director MSC Crociere

In allegato l’invito con la scaletta degli interventi e il link per collegarsi alla conferenza stampa in streaming sulla piattaforma Teams: LINK CONFERENZA STAMPA

Vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra partecipazione rispondendo a questa email o scrivendo a msc@communitygroup.it