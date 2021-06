AdSP MLO-Potenziamento dotazioni banchina: tre nuove bitte per Ponte Doria

Italia, News, Porti, Trasporti

Concluso il potenziamento delle dotazioni di banchina di Ponte Doria previsto dal Programma Straordinario.

L’intervento, il cui obiettivo è consentire l’ormeggio in sicurezza anche delle navi da crociera di ultima generazione “World Class”, ha previsto l’installazione di tre nuove bitte da 300 tonnellate ciascuna, collocate due in radice e una in testata alla banchina.

Il cantiere appena concluso fa parte del progetto “Consolidamento statico e potenziamento delle dotazioni di banchina del porto storico e del terminal passeggeri” compreso nel Programma Straordinario degli interventi del porto di Genova, che proseguirà con il consolidamento delle banchine di Ponte Eritrea, Ponte San Giorgio e Ponte dei Mille e il relativo approfondimento dei fondali antistanti.