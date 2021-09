Nascono i Blue Marina Awards destinati a diventare un marchio di riconoscimento dei migliori porti turistici

Nascono i Blue Marina Awards, premi da dedicare ai Marina (porti turistici) Italiani. La presentazione avrà luogo nell’ambito del Salone Nautico dal 16 al 21 settembre 2021 a Genova.

I giornalisti sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione al Salone Nautico di Genova Domenica 19 alle ore 16 nella sala Levante del Padiglione BLU.

Il premio è stato ideato da Letyourboat e Assonautica, partecipata di Unioncamere, con la partecipazione di ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) e gode del patrocinio della Regione Liguria.

A giudicare i MARINA per l’assegnazione dei premi una delle più riconosciute società di certificazione e classificazione al mondo: RINA, ente tecnico dei Blue Marina Awards. A RINA spetta il compito di stabilire le regole e i criteri di valutazione dei concorrenti al premio.

“Con questo premio – spiega Giovanni Acampora presidente di Assonautica Italiana – intendiamo costruire un percorso di qualificazione delle strutture portuali turistiche per promuoverne lo sviluppo e la valorizzazione in chiave qualitativa dei servizi e delle infrastrutture e di sostenibilità ambientale.”

“L’obiettivo del premio – spiega Walter Vassallo, CEO e Founder di Letyourboat – è quello di stimolare la valorizzazione dei Marina, e promuoverli presso il pubblico come luoghi di ricettività che vanno ben oltre il mero ormeggio delle barche”.

Tutti i Marina saranno coinvolti attraverso le associazioni di categoria per partecipare all’iniziativa e rispondere alle voci delle valutazioni. RINA opererà gli accertamenti esprimendo poi il suo giudizio in punteggi sui vari parametri presi in esame.

I premi saranno divisi in tre categorie: accoglienza turistica, sicurezza, sostenibilità.

Un premio speciale verrà assegnato da una giuria esterna per l’innovazione, per stimolare la trasformazione dei processi e dei servizi, così essenziale in un contesto di rilancio economico come quello attuale.

I Blue Marina Awards hanno l’obiettivo di premiare i Marina che hanno intrapreso la trasformazione da semplici parcheggi con servizi nautici a vere destinazioni turistiche, creando un marchio di qualità riconoscibile dal grande pubblico; i Marina potranno così essere riconosciuti come punti di partenza per esplorare il territorio circostante ed anche come luoghi di ricettività di eccellenza alla portata di tutti.

Letyourboat è un portale dedicato al turismo nautico ed ha ideato questo premio per stimolare la crescita del patrimonio costiero in collaborazione con Assonautica.

Assonautica Italiana è stata istituita da Unioncamere nel 1971 per promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e l’Economia del Mare.

Interveranno: Giovanni Acampora Presidente di Assonautica Italiana, Walter Vassallo CEO e Founder di Letyourboat, Giovanni Berrino Assessore al Lavoro, Trasporti e Turismo Regione Liguria, Luciano Serra Presidente Assonat.