GENTILE (CNA) – DA EMILIANO SEGNALI DI APERTURA PER IL SALONE NAUTICO DI BRINDISI. ADESSO BISOGNA COGLIERE QUESTA OPPORTUNITA’

“La cerimonia inaugurale del Salone Nautico di Puglia ha fatto registrare un importante segnale di apertura del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano verso la conferma di un ruolo trainante di questo evento per lo sviluppo dell’intero comparto nautico pugliese.

Ci sono i presupposti, insomma, perché proprio Brindisi diventi un punto di riferimento non soltanto per la nostra regione, ma per l’intero Mezzogiorno.

E’ evidente, pertanto, che ci troviamo di fronte ad una opportunità che non va sottovalutata e che richiede un ruolo da protagonista degli amministratori locali e dei promotori dell’iniziativa.

Ci sono tutte le condizioni, infatti, perché si possa finalmente concretizzare la possibilità di dar vita ad un ente fieristico capace di sfruttare al meglio la posizione strategica di Brindisi, le sue vocazioni ed anche le notevoli esperienze imprenditoriali maturate in questo settore.

La CNA è pronta a fornire la massima collaborazione e si candida a svolgere un ruolo da protagonista a sostegno dell’intero comparto nautico e, più in generale dell’economia della nostra provincia.

Resta l’amaro in bocca, in ogni caso, nel constatare che per il terzo anno consecutivo la Regione Puglia ha sostenuto finanziariamente la fiera nautica di Taranto (quest’anno con un contributo di 200.000 euro), mentre ha sostanzialmente ignorato quella di Brindisi, pur trattandosi di un evento giunto alla diciassettesima edizione e che fa registrare un numero ben più significativo di espositori. Speriamo, pertanto, che sia davvero l’ultimo anno che ciò accada”.

Lo afferma il Presidente della CNA della provincia di Brindisi Franco Gentile.