CONCORSO DI IDEE PUNTI ATTRACCO FUORI LAGUNA, INIZIATA LA VERIFICA DELLE OFFERTE PERVENUTE ALL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DI VENEZIA E CHIOGGIA

Venezia-Questa mattina, come da cronoprogramma contenuto nel disciplinare del bando di gara, si è tenuta la seduta telematica di apertura della documentazione amministrativa relativa alle offerte pervenute all’AdSPMAS entro lo scorso 31 dicembre in risposta al bando per il “Concorso di idee” per la raccolta di proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione di punti di attracco per crociere e container fuori dalle acque protette della Laguna, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n 45 convertito nella legge 75 del 17 aprile 2021, al fine di verificarne il rispetto dei requisiti previsti dal bando.

L’attività istruttoria relativa alla valutazione della documentazione amministrativa è tuttora in corso e si protrarrà per circa un paio di settimane.

In linea con il cronoprogramma del concorso, nei prossimi giorni, l’AdSPMAS nominerà una commissione formata da esperti con comprovata esperienza in ingegneria dei trasporti, opere portuali e in generale in infrastrutture ed economia dei trasporti, che entro il prossimo 29 aprile selezionerà le prime tre proposte ideative che saranno ammesse alla seconda fase.

La seconda fase del concorso, che prevede l’elaborazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, si concluderà il 30 dicembre di quest’anno.

Entro il 30 giugno del 2023, invece, la commissione nominerà il progetto vincitore tra le tre proposte progettuali precedentemente scelte.