EMSA 2022: sostenibilità, sicurezza e digitalizzazione

L’EMSA, European Maritime Safety Agency, ha annunciato le tappe fondamentali di quest’anno 2022 per realizzare il programma di lavoro in linea con i suoi obiettivi strategici pluriennali: Sostenibilità e Assistenza tecnica; Sicurezza, Protezione e Sorveglianza; Digitalizzazione e Semplificazione; Attività e Servizi esecutivi.

Sostenibilità e Assistenza tecnica. In futuro, l’EMSA continuerà a contribuire al Green Deal europeo e al relativo pacchetto “Fit for 55”. Per questo motivo, l’EMSA rafforzerà il proprio supporto tecnico in settori economici chiave, compreso il comparto dello shipping nel raggiungimento di un settore dei trasporti decarbonizzato, riducendo l’impatto dello shipping sulla biodiversità e il degrado causato dai rifiuti delle navi e contribuendo a un trasporto marittimo più ecologico in generale.

L’EMSA continuerà inoltre a offrire competenze e assistenza tecnica nel campo della protezione ambientale, aiutando la Commissione Europea e gli Stati membri ad affrontare un’ampia varietà di problemi legati all’inquinamento provocato dalle navi e alle emissioni, comprese le emissioni di anidride carbonica, azoto e zolfo, fonti di energia, impianti portuali di raccolta, riciclaggio delle navi, gestione dell’acqua di zavorra, rumore subacqueo e ambizioni di inquinamento zero. Inoltre, gli Stati costieri continueranno a beneficiare dei servizi di contrasto all’inquinamento marino disponibili dall’EMSA, comprese le navi dedite alle fuoriuscite di petrolio, l’irrorazione di disperdenti marittimi, l’assistenza alle apparecchiature, comprese quelle vicino alla costa e la sorveglianza del sistema di aeromobili a pilotaggio remoto (RPAS = Remotely Piloted Aircraft System).

Questi servizi continueranno a far parte delle esercitazioni nel 2022, per migliorare la capacità degli Stati membri di rispondere all’inquinamento in mare. Inoltre, saranno esperite le visite negli Stati membri, le ispezioni presso gli Organismi riconosciuti e le ispezioni STCW (di tenuta della guardia in navigazione) dei paesi non europei – che in questi ultimi anni sono state svolte a distanza a causa della pandemia di Covid-19 – ; quest’anno 2022 si concluderanno con il lavoro sul campo, con l’obiettivo di monitorare l’attuazione della relativa legislazione dell’UE e utilizzando i risultati per identificare potenziali lacune e aree di migliori pratiche. Nel 2022 è previsto anche l’avvio del terzo ciclo di visite relative alla formazione della gente di mare.

Sicurezza, Protezione e Sorveglianza. Nel 2022, l’EMSA si concentrerà sulle seguenti aree:

• Navi e navigazione autonoma

• Sicurezza delle navi passeggeri

• Sicurezza dell’antincendio

• Sicurezza delle navi portacontainer

• Sicurezza dei pescherecci dell’UE

• Apparecchi salvaguardia della vita in mare

• Governo e manovrabilità standard

• Norme di sicurezza per l’uso di fonti di energia alternative.

Per il trasporto marittimo autonomo, l’EMSA proseguirà nello sviluppo di uno strumento di valutazione basato sul rischio per la valutazione di nuovi progetti MASS e avvierà il lavoro per lo sviluppo di linee guida sull’uso dei sistemi di batterie nelle applicazioni marittime.

L’EMSA offrirà inoltre supporto alla Commissione Europea nel contesto della sua iniziativa nel settore dei pescherecci. Inoltre, l’EMSA avvierà nuovi studi che esamineranno la sicurezza antincendio nella sua accezione più ampia (Cargosafe), nonché i problemi di sicurezza legati al Covid-19 e il suo impatto sui sinistri e gli incidenti marittimi.

L’Agenzia darà anche seguito a una serie di studi sulla sicurezza commissionati (Firesafe, Steersafe e Safemass) fornendo, se necessario, il contributo tecnico. Tra gli altri, l’EMSA fornirà supporto per lo studio sulla sicurezza delle navi passeggeri di piccole dimensioni e una guida continua per il trasporto di veicoli a propulsione alternativa sulle navi ro – pax.

In particolare il progetto STEERSAFE mira a fornire un’analisi olistica delle normative SOLAS e delle relative circolari relative al governo e alla manovrabilità di una nave; fornire un aggiornamento coerente di queste e proporre parametri di prestazione pratici e significativi in servizio normale e in modalità di avaria.

Servizi Digitali e Semplificazione. Nel 2022 l’EMSA continuerà ad approfondire le proprie conoscenze nell’area dell’analisi dei dati marittimi, identificando opportunità in cui l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico possono supportare scenari operativi specifici. Sulla base dell’analisi automatizzata dei dati e delle tendenze, ci si aspetta che le soluzioni individuate riducano il carico di lavoro delle amministrazioni marittime avvisando i loro operatori di eventi che possono avere un impatto negativo sulla sicurezza marittima o sulla privacy.

A medio termine, l’EMSA mira a ottenere un’immagine del traffico marittimo in tempo reale (non quasi com’è oggi), poiché le soluzioni basate su cloud saranno implementate nei prossimi anni.

Proseguendo, nel 2022 saranno presi provvedimenti verso un nuovo Data Center di osservazione della Terra per sostituire gradualmente il sistema di elaborazione dati esistente, con prestazioni migliorate e accesso a nuove fonti di dati satellitari.

Nel prossimo anno, una nuova applicazione web, SurvSeaNet, occuperà il posto del data center RPAS, fornendo un quadro integrato per le operazioni RPAS e future opportunità di integrazione con i servizi marittimi integrati dell’EMSA.

Per quanto riguarda il sistema informativo THETIS, continuerà a espandersi con moduli e funzionalità aggiuntivi. I piani per il 2022 includono l’incorporazione di un nuovo modulo in THETIS-EU che sosterrà l’ispezione delle navi per il trasporto di bestiame. Gli occhi saranno puntati anche sul miglioramento di THETIS-EU, THETIS-MED e THETIS-MRV nei settori in cui questi strumenti possono supportare meglio l’applicazione della pertinente legislazione dell’UE.

In particolare, il THETIS – MRV è un sistema web – based automatizzato che riguarda le informazioni per le Autorità statali e le compagnie accreditate nel supportare il Monitoring Reporting & Verification of CO2 Emission da parte delle navi.

Attività e servizi. L’EMSA garantirà una più puntuale cooperazione con le funzioni della Guardia Costiera degli Stati membri e soprattutto l’esecuzione dei servizi.

Si allega l’EMSA’s Outlook 2022

Abele Carruezzo