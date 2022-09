L’Europa paga per accaparrarsi il diesel russo in vista del difficile inverno

Bruxelles. Gli acquirenti europei di diesel sono disposti a pagare di più per i carichi russi rispetto a maggio, poiché i commercianti cercano di mettere le mani sulle forniture in vista di un inverno difficile e della carenza globale di carburante, affermano fonti del settore.

L’Unione Europea smetterà di acquistare tutto il petrolio greggio russo consegnato via mare dall’inizio di dicembre e vieterà tutti i prodotti raffinati russi due mesi dopo, per frenare le entrate russe dalle esportazioni di petrolio in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Diverse grandi compagnie petrolifere hanno già smesso di acquistare dalla Russia dopo l’invasione, che Mosca chiama ‘operazione militare speciale’.

Poiché la domanda di diesel russo è diminuita, il suo sconto sul carburante prodotto altrove ha raggiunto i 30 dollari a tonnellata entro maggio. Ma da allora lo sconto si è ridotto a circa $ 6 la tonnellata nell’Europa nord-occidentale e $ 10 la tonnellata nel Mediterraneo con l’aumento della domanda di carburante, affermano fonti commerciali.

Secondo Refinitiv Eikon, i prezzi delle merci diesel e delle chiatte nell’Europa nord-occidentale sono diminuiti di circa il 20% da maggio. Ma i commercianti hanno comunque attribuito lo sconto più contenuto del diesel russo rispetto al carburante non russo alla maggiore domanda. “Quelli che possono, compreranno il russo e creeranno scorte. Il passaggio da gas a olio ha aumentato la domanda e stiamo passando al diesel invernale. “Questo è uno dei fattori per cui i prodotti russi non sono più economici come una volta”, ha affermato un commerciante europeo. I Paesi Bassi stanno acquistando milioni di barili di diesel non russo mentre cercano di salvaguardare l’approvvigionamento energetico invernale.

La scorsa settimana sono state pubblicate due gare d’appalto dalla Netherlands Petroleum Stockpiling Agency per la ricerca di 2,8 milioni di barili di diesel EN-590 Dutch Winter Grade.

Devono essere consegnati agli impianti di stoccaggio di Amsterdam entro la fine dell’anno. Sconti minori sul diesel russo per il carburante prodotto altrove salvaguardano solo i guadagni della Russia prima delle sanzioni.

Giovedì scorso, il principale produttore petrolifero russo Rosneft ha registrato un aumento del 13% dell’utile netto semestrale, aiutato da severi controlli sui costi. Il Gruppo dei Sette (G7) prevede di implementare un price cap sul greggio russo e sui prodotti raffinati.

L’Europa fa molto affidamento sul diesel russo per una specifica invernale in grado di resistere a condizioni climatiche fredde. La modifica delle specifiche entrerà in vigore in Europa a novembre, ma alcune aziende vogliono acquistare il prodotto già oggi per rifornire i serbatoi, ha affermato un commerciante di diesel del Mediterraneo. Sebbene sia diminuito, il diesel russo continua a rappresentare la maggior parte delle importazioni europee con il 44% questo mese, secondo i dati di Vortexa. “L’approvvigionamento immediato non è un problema, ma se la ristrutturazione aziendale (della raffineria) si prolunga o non tornano secondo i piani, l’inverno potrebbe essere una sfida”, ha affermato un commerciante europeo.

Coloro che non sono in grado di acquistare diesel russo probabilmente cercheranno negli Stati Uniti e in Cina il diesel con specifiche invernali, hanno affermato i commercianti. La Cina dovrebbe emettere un quinto lotto di quote di esportazione di carburante raffinato per il 2022 nel quarto trimestre, il che potrebbe aumentare l’offerta globale di carburante.

Il mercato dei future sul diesel rimane in arretramento, dove i prezzi correnti vengono scambiati a un premio rispetto ai prezzi per le consegne future. Ciò rende antieconomico per i commercianti mettere il diesel in deposito e registrare un profitto. Di conseguenza, le scorte di diesel e gasolio nell’Europa nord-occidentale sono ben al di sotto dei livelli stagionali. Ma la recente volatilità nella retrocessione ha provocato ‘speculazioni di mercato’ e c’è stato un recente aumento della domanda per affittare spazio di stoccaggio diesel.

Abele Carruezzo