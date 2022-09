Rapporto Bruegel, i governi europei spendono mezzo trilione di euro per la crisi energetica

Bruxelles. Il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno sottolineato l’emergenza geopolitica di ridisegnare le relazioni dell’Unione europea con il suo vicinato. Le sfide geopolitiche significano che è nell’interesse fondamentale dell’UE portare stabilità al suo vicinato garantendo l’allineamento geopolitico con l’UE, limitando il potere di ricatto degli Stati esterni e autoritari, sostenendo democrazie più resilienti e rafforzando lo stato di diritto.

I Governi in Europa hanno stanziato quasi 500 miliardi di euro nell’ultimo anno per attutire cittadini e aziende dall’impennata dei prezzi del gas e dell’elettricità, secondo una ricerca pubblicata dal think tank Bruegel.

Mesi di aumento dei prezzi hanno visto i Governi implementare misure per frenare i prezzi al dettaglio dell’energia elettrica, tagliare le tasse sull’energia e concedere sussidi ai contribuenti. I prezzi del gas e dell’elettricità in Europa sono aumentati vertiginosamente poiché la Russia ha tagliato le esportazioni di carburante per vendicarsi delle sanzioni occidentali sull’invasione dell’Ucraina.

I 27 paesi dell’UE hanno stanziato collettivamente 314 miliardi di euro per misure per alleviare il dolore, mentre la Gran Bretagna ha messo da parte 178 miliardi di euro, secondo Bruegel.

Se il denaro che i Governi hanno stanziato per nazionalizzare, salvare o fornire prestiti ai servizi energetici in difficoltà è stato incluso, i Governi dell’UE hanno speso più vicino a 450 miliardi di euro, si afferma nel rapporto Bruegel.

Ieri, la Germania ha nazionalizzato l’importatore di gas Uniper e la Gran Bretagna ha limitato il costo all’ingrosso di elettricità e gas per le imprese. Molte delle misure sono state progettate per essere temporanee, ma Bruegel ha affermato che l’intervento statale è diventato ‘strutturale’.

“Questo chiaramente non è sostenibile dal punto di vista delle finanze pubbliche”, ha affermato Simone Tagliapietra, senior fellow di Bruegel.

“I Governi con più spazio fiscale gestiranno inevitabilmente meglio la crisi energetica superando i loro vicini per risorse energetiche limitate durante i mesi invernali”.

La Germania, la più grande economia dell’UE, è di gran lunga la più grande spesa del blocco, mettendo da parte 100 miliardi di euro, contro 59 miliardi di euro in Italia, o 200 milioni di euro in Estonia, per esempio. Croazia, Grecia, Italia e Lettonia hanno stanziato oltre il 3% del proprio PIL per affrontare la crisi energetica.

La scorsa settimana l’UE ha proposto misure a livello di blocco per rispondere ai prezzi elevatissimi dell’energia, nel tentativo di sovrapporre al mosaico di risposte nazionali una reazione coordinata.

Bruegel, è un gruppo di riflessione politico-economico internazionale, con sede a Bruxelles. Ha iniziato le attività nel 2005 guadagnando rapidamente importanza sino a essere considerato fra i più importanti think thank europei e mondiali; è indipendente e non dottrinale. La missione di Bruegel è migliorare la qualità della politica economica con ricerche, analisi e dibattiti aperti e basati sui fatti. L’appartenenza a Bruegel comprende Governi degli Stati membri dell’UE, società e Istituzioni Internazionali.

Ogni membro di Bruegel svolge un ruolo nell’identificazione delle priorità di ricerca su un piano di parità, attraverso discussioni collettive e pubbliche che si svolgono durante le riunioni statutarie. Sia i cicli triennali che ogni programma di ricerca annuale sono adottati dal Consiglio ogni anno in settembre, dopo le discussioni tra studiosi di Bruegel, membri e altre parti interessate.

Abele Carruezzo