L’UE e i piani per l’espansione dell’EU ETS nel trasporto marittimo nel 2024

(Foto courtesy European Council)

Ambiente e trasporto marittimo, Il Nautilus. L’Unione Europea (UE) si è impegnata a realizzare degli obiettivi molto ambiziosi per la mitigazione del cambiamento climatico, proponendosi di raggiungere una completa decarbonizzazione entro il 2050.

L’Emission Trading Scheme dell’Unione Europea (EU ETS, European Union Emissions Trading System) è il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea; è uno schema ‘cap and trade’ in cui viene posto un limite ‘cap’ al diritto di emettere determinati inquinanti su un’area e le aziende possono scambiare i diritti di emissione all’interno di tale area. Copre circa il 45% delle emissioni di gas serra dell’UE.

Il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 richiede un profondo processo di ristrutturazione dei sistemi energetici, ancora fortemente dipendenti dalle fonti fossili (per il 72 per cento in Europa e per l’83 per cento in Italia). Le rinnovabili elettriche (RES-E), e in particolare il fotovoltaico (PV), dovranno fornire il contributo principale al raggiungimento dei target ambientali. In Italia il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) del 2020 ha programmato un aumento della quota RES-E di almeno 20 punti percentuali, dal 35 per cento registrato nel 2019 fino al 55 per cento nel 2030. Il solare fotovoltaico dovrà portare il maggiore contributo a questa crescita, con la sua quota di mercato prevista in aumento dall’8,9 per cento nel 2019 a quasi il 40 per cento nel 2030, per un totale di 52 GW di capacità fotovoltaica installata aggiuntivi.

La legislazione europea ha creato delle difficoltà fra le Compagnie di navigazione; qui riportiamo alcune risposte a delle domande ricorrenti che le Associazioni degli armatori si pongono; ci preme ringraziare per la consulenza lo Studio Legale ‘Reed Smith LLP’, con sede a Pittsburgh, Pennsylvania, con oltre 1.500 avvocati in trenta sedi negli Stati Uniti, in Europa, in Medio Oriente e in Asia.

Che cos’è l’EU ETS e come sta cambiando?

Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS) è uno schema legislativo mediante il quale l’UE limita le emissioni di gas a effetto serra di determinate industrie richiedendo agli emettitori di restituire le quote di emissione per compensare i gas che emettono.

A un numero limitato di emettitori vengono concesse alcune quote di emissione gratuite, ma la maggior parte delle quote deve essere acquistata in aste organizzate dalla Borsa Europea dell’Energia (EEX), le quali quote possono quindi essere scambiate, prima di essere consegnate a un’Autorità competente dagli emettitori.

Pertanto, l’EU ETS è uno schema di emissioni ‘cap and trade’. È in corso la modifica per includere determinate emissioni derivanti dal trasporto marittimo nell’ETS dell’UE, introducendo gradualmente i requisiti per la comunicazione delle emissioni e l’acquisto e la restituzione di quote per proporzioni crescenti di emissioni di anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (N2O) e metano (CH4) provenienti dal trasporto marittimo attività all’interno dell’UE, da qui al 2026.

In che modo le modifiche influiranno sulle Compagnie di navigazione?

Dal 2018 le Compagnie di navigazione sono tenute a segnalare determinate emissioni di anidride carbonica (CO2) derivanti dai viaggi di navi da carico e passeggeri di oltre 5000 GT tra i porti all’interno dell’UE, nonché le emissioni durante i porti dell’UE e i viaggi in entrata o in uscita dall’UE .

Dall’inizio del 2024 le Compagnie di navigazione dovranno probabilmente anche acquistare e restituire quote di emissione che coprano il 40% del loro viaggio all’interno dell’UE e delle emissioni di CO2 nei porti dell’UE in quell’anno e che coprano il 20% delle emissioni durante i viaggi in entrata o in uscita dall’UE .

La percentuale di emissioni di CO2 per le quali le quote devono essere restituite aumenterà gradualmente nel periodo 2024-2026 fino al 100% per le emissioni dei viaggi intra-Ue e al 50% per i viaggi in entrata o in uscita dall’UE, fatte salve alcune eccezioni.

Anche gli obblighi di comunicazione delle emissioni e di restituzione delle quote corrispondenti si estenderanno gradualmente nel periodo 2024-2026 per coprire le emissioni di ossidi di azoto (N2O) e metano (CH4).

Gli obblighi di dichiarazione e restituzione delle quote saranno estesi anche alle navi che servono impianti offshore nel periodo 2024-2026.

Qual è lo stato della legislazione dell’UE che attua questi cambiamenti?

Non esiste ancora un progetto di legge definitivo o consolidato. Il 18 dicembre 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla modifica della normativa UE esistente in questo settore: la direttiva 2003/87/CE (la ‘direttiva EU ETS’), la decisione (UE) 2015/1814 e il Regolamento (UE) ) 2015/757 (sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica (‘MRV’).

L’8 febbraio 2023 è stata pubblicata una bozza dell’accordo provvisorio di modifica di tale legislazione. Si prevede che il quadro legislativo riveduto e finalizzato sia formalmente adottato e pubblicato dal Parlamento UE nel primo trimestre del 2023.

Chi sarà responsabile del rispetto della legislazione e chi la applicherà?

Il disegno di legge attribuisce alla Società di navigazione, proprietaria, noleggiatrice a scafo nudo o gestore di una nave, la responsabilità di registrarsi presso un’ ‘Autorità di gestione’ e di restituire le quote di emissione a un’ ‘Autorità competente’.

La definizione di ‘Compagnia di navigazione’ ai sensi della direttiva EU ETS corrisponde alla definizione di persona responsabile ai sensi del Codice ISM. Le precedenti bozze della direttiva EU ETS riveduta avevano lasciato la porta aperta affinché anche i noleggiatori fossero ritenuti responsabili della conformità.

Tuttavia, l’ultimo disegno di legge sembra chiarire che la Compagnia di navigazione rimane l’entità responsabile in ultima istanza sia ai sensi della direttiva EU ETS che delle leggi nazionali che la attuano, nonostante l’esistenza di eventuali diritti contrattuali che le Compagnie di navigazione potrebbero dover essere rimborsate da tali, come i noleggiatori, che acquistano bunker e ne dirigono il commercio.

La Commissione UE intende pubblicare un elenco delle Compagnie di navigazione soggette alla direttiva EU ETS, specificando a quale Autorità Amministrativa devono registrarsi.

Probabilmente si tratta dell’Autorità dello Stato membro in cui sono domiciliati o, se domiciliati al di fuori dell’UE, dello Stato membro in cui le loro navi si recano più frequentemente. L’applicazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell’MRV e di restituzione delle quote ai sensi dell’ETS dell’UE avverrà anche tramite gli Stati membri: i progetti di modifica della normativa consentono agli Stati membri di imporre sanzioni pecuniarie e di espellere tutte le navi delle Compagnie di navigazione che non si conformano per due o più anni consecutivi da tutti i porti dell’UE diversi da quelli dello Stato di bandiera della nave.

Dove andranno a finire i fondi raccolti dalla cessione dei crediti e delle sanzioni?

I proventi dell’ETS dell’UE saranno ripartiti tra il Fondo per l’Innovazione dell’UE, che ha l’obiettivo di investire in tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio e contribuire alla riduzione dei gas a effetto serra, e gli Stati membri.

Gli Stati membri saranno obbligati a utilizzare la loro quota di entrate per le attività indicate nella direttiva EU ETS, compresa la transizione sostenibile verso un’economia a basse emissioni di carbonio, come gli investimenti nello sviluppo di trasporti marittimi efficienti dal punto di vista energetico.

Abele Carruezzo