LO STILE FPT INDUSTRIAL TRIONFA ANCORA: RED HORIZON, IL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATO PER LA NAUTICA, SI AGGIUDICA IL GOOD DESIGN AWARD 2021

Torino-FPT Industrial e il suo Red Horizon, il sistema elettronico di controllo e monitoraggio integrato per la nautica, chiudono il 2021 con una serie di successi e riconoscimenti.

Dopo essersi recentemente aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria “Watercraft” all’edizione 2021 dei New York Product Design Awards, Red Horizon è stato insignito del prestigioso Good Design Award 2021.

Istituito a Chicago nel 1950 da Eero Saarinen e Charles e Ray Eames, il concorso è oggi organizzato dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Il Good Design Awards è il più antico e importante programma internazionale di riconoscimenti per l’eccellenza nel campo del design industriale.

Lanciato nel 2019 allo Yachting Festival di Cannes, Red Horizon di FPT Industrial rappresenta l’integrazione delle tecnologie nautiche più avanzate in termini di motori e di sistemi di monitoraggio e controllo. Sviluppato in collaborazione con due aziende leader mondiali – ZF, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità di nuova generazione, e Navico (Simrad), produttore di elettronica per la nautica – Red Horizon garantisce sicurezza e controllo della navigazione ai massimi livelli, comfort di pilotaggio ottimale, facilità di manovra e semplicità di attracco.

Il progetto Red Horizon è stato proposto all’interno di un ambiente esclusivo, con un design ispirato al mondo dell’automobile, delle auto di lusso, dell’architettura delle ville e delle imbarcazioni vintage italiane, creando una plancia confortevole con un tocco di minimalismo nel quale il cliente possa sentirsi come a casa.

“L’aver ricevuto nel corso dello stesso anno due dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi e ambiti del settore è il segno della grande dedizione e dell’eccellente lavoro svolto dal team di designer”, ha commentato Guglielmo Tummarello, Marine Market Segment Director di FPT Industrial. “Siamo fieri che il perfetto equilibrio tra tecnologia, eleganza e qualità dei materiali di questo prodotto sia stato compreso e apprezzato da giurie tanto esperte e qualificate; questo è per noi uno stimolo a continuare il nostro viaggio nel mondo del design applicato alla nautica con ancora maggiore passione e impegno”.