Tutto pronto a Marina di Carrara per il Campionato J24 di Primavera 2022

Si svolgerà nel week end il tradizionale appuntamento carrarino J24.

Marina di Carrara-Appuntamento da non perdere questo fine settima -sabato 19 e domenica 20 marzo- con il tradizionale Campionato di Primavera organizzato, sotto l’egida della FIV, dal Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con l’Associazione Nazionale Classe J/24.

Dopo la vittoria nell’edizione 2018 e 2019 del J24 di casa, Ita 304 Five for Fighting -armato e timonato da Eugenia de Giacomo con lo storico equipaggio costituito da Nicola Pitanti, Marco Bruna, Matilde Pitanti, Massimo e Lorenzo Cusimano- e la pausa forzata a causa della pandemia nel 2020 e nel 2021, l’appuntamento che apre ufficialmente la stagione agonistica della Flotta J24 del Golfo dei Poeti è pronto ad accogliere nuovamente gli equipaggi del Monotipo più diffuso al mondo.

Il programma per sabato prevede il perfezionamento delle iscrizioni (ore 9-11.30) e il segnale d’avviso della prima prova alle ore 13.

Sei le prove previste complessivamente nelle acque antistanti il porto di Marina di Carrara. Non ne potranno essere disputate più di tre al giorno.

La premiazione, invece, si svolgerà domenica al termine delle gare.

Concluso il Campionato di Primavera J24, il Club Nautico Marina di Carrara e Flotta J24 del Golfo dei Poeti darà l’arrivederci agli equipaggi J24 che ritorneranno a regatare nello stesso campo di gara nel week end del 2 e 3 aprile in occasione della Regata Nazionale Trofeo Nino Menchelli, seconda tappa del Circuito Nazionale 2022.

Il Campionato di Primavera J24 di questo fine settimana, oltre ad essere una bella occasione per regatare e ritrovarsi, potrà quindi essere un’ottima opportunità per testare il campo di regata e gli avversari in vista dell’appuntamento nazionale.

“Siamo molto contenti che anche la nostra Flotta possa ripartire con l’organizzazione dei classici appuntamenti ai quali aspettiamo numerosi equipaggi in rappresentanza di tutte le Flotte- ha commentato il Presidente della Classe Italiana J24 e Capo Flotta locale, Pietro Diamanti -Ricordiamo con piacere che, al termine del Campionato di Primavera, chi volesse lasciare la barca in vista della Regata Nazionale di aprile, sarà nostro gradito ospite.”