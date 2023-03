COPPA DEI CAMPIONI A TRANI: PRESENTATA LA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DAL 30 MARZO AL 2 APRILE

24 imbarcazioni iscritte ad oggi

GRANDI CAMPIONI MONDIALI E NAZIONALI PRONTI A SFIDARSI NELLE ACQUE PUGLIESI

“COPPA DEI CAMPIONI” 5^ Edizione 2023

Trofeo Italia Yachts

CAMPIONATO ZONALE D’ALTURA 29^ Edizione 2023

Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo

LNI Sez. di Trani

Trani 30 Marzo – 2 Aprile 2023

Si avvicina l’inizio della 5^ edizione della “Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts”. La manifestazione, in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 si svolgerà a Trani, città scelta dal Comitato Ottava Zona della Federazione Italiana Vela, che ha affidato l’organizzazione alla Lega Navale Italiana Sez. di Trani, presieduta da Luigi Ventura.

La Coppa dei Campioni è considerata la più importante manifestazione annuale di Vela d’Altura dell’VIII Zona FIV e gode del patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto e Comune di Trani. La manifestazione è associata al Campionato Nazionale d’Area Adriatico Est Jonio ed è valida ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2023 – UVAI, nonché come Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2023 e per la 29^ edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo.

Come da regolamento, alla competizione sono invitate le migliori imbarcazioni e i migliori equipaggi di vela d’altura pugliesi, classificatisi ai primi tre posti delle classi Crociera/Regata e Gran Crociera ORC dei rispettivi Campionati Invernali d’area (Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto), inseriti di diritto anche nella flotta ammessa alla corsa per il titolo di Campione Zonale d’Altura 2023. Oltre alle imbarcazioni qualificate di diritto, il Comitato VIII Zona FIV – Puglia potrà selezionare ed ammettere, con wild card, come già successo anche nelle scorse edizioni, imbarcazioni che si sono distinte per i risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale. Queste ultime imbarcazioni, appartenenti anche alle altre Zone FIV, gareggeranno sia per la qualificazione al Campionato Italiano d’Altura, sia per concorrere all’assegnazione della Coppa dei Campioni.

Al momento sono 24 le imbarcazioni iscritte. Non poteva mancare “Trottolina Bellikosa Race” X35 di Saverio Trotta (YC Marina del Gargano) che lo scorso anno è tornata a casa con il bottino pieno conquistando la Coppa dei Campioni, il Trofeo Italia Yachts e il Campionato zonale d’altura – Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo. E non mancherà nemmeno l’IY 9.98 “Unpòpergioco” di Niki Vescia (LNI Trani) che nella classifica Regata overall era arrivata terza. Presenti anche “Be wild”, Swan 42 di Renzo Grottesi (Club Vela Portocivitanova) che lo scorso anno era arrivata seconda in classifica Regata overall e prima nella classifica Regata Gruppo 1, seguita nella classifica di Gruppo 1 da “Morgan V” Swan 42 di Nicola De Gemmis (CC Barion), che arriva quest’anno sul campo di regata della Coppa dei Campioni con in tasca il titolo di vincitrice dell’edizione 2022 del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura. Tra le conferme anche la presenza di “L’ottavopeccato”, M37 di Fabio Granieri (LNI Trani) che lo scorso anno, armata da Marco Mucci, sempre della LNI Trani, era arrivata terza nel Gruppo 2.

A rendere ancora più scoppiettante questa edizione della Coppa dei Campioni di Puglia arriveranno a Trani anche altre due Italia Yachts di grande prestigio. Si tratta di “Sugar 3” l’IY11.98 di Ott Kikkas (YC Parnu), campione del mondo in Classe C al Mondiale Orc 2022, e la sua “gemella” “Scugnizza”, di Enzo De Blasio (CC Napoli), vincitrice della storica Copa del Rey 2022 in Spagna nella categoria BMW ORC3.

Tra i Gran Crociera ci sarà sicuramente “Euristica 2”, X Yachts di Siro Casolo (CN Bari) che lo scorso anno era arrivata terza in classifica overall. E poi ancora, tra gli iscritti ci sono: “Shaula”, Grand Soleil 40 race di Dario Gaetani (CV Marina di Lecce); “Duo” Salona37 di Raffaella Savini (CV Ventoforte di Pescara); “Guardamago II”, Italia Yacht 11.98 di Massimo Piparo (CN Riva di Traiano); “Anda Ya”, J-105 di Luigi Fantozzi (LNI Bari);; “Excellent”, Bavaria 38 Match di Saverio Ricco (LNI Brindisi); “Costa del Salento”, Dufour40 di Fioravante Totisco (LNI Gallipoli); “Sound of Silence”, Bonin 358 di Antonio Dibari (LNI Trani); “Grande Cesare”, GS40 C di Giosuè Barsotti (LNI Brindisi); “Morgana”, Sun Odyssey 42i di Paolo Barracano (LNI Bari); “TIN TIN”, ¾ Tonn Duck 33 di Michele Masulli (LNI Trani); “X-Lion”, X35 di Leone Pellè, (LNI Taranto); “Biba”, Bavaria 35 Match di Giacomo Scalera (CUS Bari); “Fenicia”, Salona 42 di Fabrizio Rizzi-Luigi Corvasce (CV Giovinazzo – LNI Giulianova); “Hydra”, Comet 36 Sport di Valerio Savino (CN Bari); “Rats On Fire”, ILC 40 di Teseo Ranucci (Gargano Sailing Club) e infine “Morgan”, Gran Soleil 40r di Giorgia Labia (LNI Brindisi).

La scelta della LNI Sez. di Trani per la più importante manifestazione annuale di Vela d’Altura dell’Ottava Zona FIV-Puglia è avvalorata da oltre cinquant’anni di impegno nello sport della vela e di successi agonistici, oltre che dal suo impegno nella promozione e diffusione dello sport velico e dalle competenze tecniche e organizzative di eventi sportivi complessi dei suoi dirigenti e tecnici. Nel tempo la Lega Navale Italiana Sez. di Trani ha organizzato e gestito con successo manifestazioni di vela d’altura, ormai negli annali della storia sportiva pugliese.

Tra i punti di forza di Lega Navale Italiana Sez. di Trani la sua sede nel porto, nel cuore della città, che assicura coinvolgimento e condivisione degli eventi sportivi con la comunità cittadina.

Grazie alla passione sportiva, all’organizzazione e all’energia da sempre manifestate dalla Sezione di Trani della Lega Navale Italiana, in questa occasione supportata dal Circolo della Vela di Bari, sarà possibile garantire un impeccabile campo di regata, una risposta esauriente a tutte le esigenze delle imbarcazioni in gara e del Comitato di Regata, ed infine un sempre più elevato livello di sicurezza a mare.

La Coppa dei Campioni avrà inizio con i controlli di stazza il 30 marzo e proseguirà dal 31 Marzo al 2 aprile, con tre giornate di regate sulle boe, per un totale di cinque prove in programma. Alle regate si affiancheranno gli eventi a terra. Giovedì 30 marzo, il welcome party accoglierà armatori ed equipaggi. Sabato 1° aprile, Palazzo S. Giorgio, in piazza Quercia, nei pressi del porto di Trani ospiterà il Galà della Vela con la premiazione delle eccellenze dello sport velico pugliese, atleti e circoli che si sono distinti per i loro risultati nel 2022. Domenica 2 aprile, ultima giornata di regate si svolgerà la cerimonia di premiazione con l’assegnazione del titolo di Campione d’Altura della VIII zona FIV-Puglia e la consegna, al vincitore assoluto, della Coppa dei Campioni.

Uno speciale ringraziamento va poi agli sponsor che hanno scelto di essere al fianco dell’organizzazione di questa quinta edizione della Coppa dei Campioni di Puglia. Si tratta del cantiere navale Italia Yachts srl (https://www.italiayachtsinternational.com/); dell’azienda vitivinicola Villa Schinosa (http://www.villaschinosa.it/); della Indeco Ind Spa, società specializzata nella produzione di macchinari per demolizione (https://indeco.it/it/); dell’azienda Mobilturi per la produzione cucine (https://www.mobilturi.it); Intempra.com specialisti in strategie B2B e comunicazione digitale (https://www.intempra.com/); la veleria One Sails (https://www.onesails.com/it/); dell’istituto bancario Bcc Santeramo in Colle (https://www.bccsanteramo.it/); dell’agenzia di assicurazioni Unipol Sai di Cortellino Assicurazioni; del negozio di ottica con sede ad Andria e Trani Mondottica (Mondottica di Di Falco Mario) e di Obiettivo Mare (www.obiettivomare.it), negozio di abbigliamento e articoli per la nautica. Media Partner: TRM Network e Sportale.



Info su:

https://www.coppacampioniottavazonafiv.it/

https://www.coppacampioniottavazonafiv.it/bando-regolamento/

DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA

Luigi Ventura, presidente della Lega Navale Italiana – sezione di Trani

Un ringraziamento va all’VIII zona per averci affidato mandato di organizzare questa manifestazione, che ci consente di proseguire la nostra tradizione velica e di far conoscere la nostra città e le nostre bellezze. Sarà un’occasione preziosa per far visitare la Città di Trani a chi non la conosce e soprattutto per ospitare alcune delle imbarcazioni più prestigiose a livello nazionale e internazionale. Un ringraziamento va inoltre a tutti quelli che a vario titolo stanno contribuendo per la miglior riuscita dell’evento.

Alberto La Tegola, presidente della Federazione Italiana Vela – Ottava Zona

Ci stiamo preparando per questa edizione 2023 della Coppa dei Campioni – Campionato zonale vela d’altura. Il format ha voluto mettere insieme i migliori regatanti della nostra regione, e invitare in Puglia i campioni italiani e internazionali, che quest’anno si sono presentati in molti alle iscrizioni. Speriamo che queste iniziative ci aiutino anche a migliorare l’offerta turistica della nostra terra. Serve un lavoro di squadra per migliorare e continuare a crescere, non solo con il lavoro sui territori ma anche tra le istituzioni. Anche questo è un lavoro di squadra con la collaborazione tra la Lega Navale di Trani e il Circolo della Vela di Bari.

Amedeo Bottaro, sindaco di Trani

Ringrazio la Federazione Italiana vela che offre a Trani una grandissima opportunità, nel solco di una tradizione sportiva e velica che ha sempre contraddistinto il nostro territorio grazie alla meritoria attività della sezione tranese della Lega Navale Italiana e della famiglia Capece Minutolo che avrà un ruolo centrale in tutta la manifestazione. Questi eventi coniugano lo sport ad alti livelli con la promozione turistica della città: Sono occasioni imperdibili per valorizzare Trani e, come amministrazione, abbiamo dato con grande entusiasmo il nostro apporto.