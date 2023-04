MSC Foundation e UNICEF raggiungono i 12 milioni di euro di donazioni

La partnership contribuisce da tredici anni a supportare programmi, attività di advocacy e aiuti di emergenza oltre ad informare e motivare milioni di ospiti di MSC Crociere a salvare i bambini in tutto il mondo

Genova– MSC Foundation e UNICEF celebrano una partnership che negli ultimi 13 anni ha contribuito a salvare e trasformare le vite di tanti bambini. Il totale delle donazioni provenienti dalle attività di raccolta fondi di MSC per i programmi UNICEF ha infatti superato i 12 milioni di euro.

Dal 2009 MSC Foundation ha offerto un contributo fondamentale portando avanti 6 diversi programmi in 8 Paesi, aiutando l’UNICEF a sostenere l’istruzione di 8.000 bambini in 126 comunità vulnerabili in Brasile, a combattere la malaria in Africa, ad assistere il programma cinese di integrazione alimentare per prevenire la malnutrizione infantile e a fornire trattamenti terapeutici salvavita pronti all’uso a più di 115.000 bambini affetti da malnutrizione acuta grave in Etiopia, Sudan del sud, Somalia e Malawi.

Nel 2019, MSC Foundation è anche intervenuta come primo partner nel programma “I rifiuti di plastica vanno a scuola” in Costa d’Avorio. Un’iniziativa che agisce su tre fronti attraverso il supporto delle donne emarginate che raccolgono i rifiuti, la trasformazione e il riciclo dei rifiuti di plastica raccolti in mattoni e il loro utilizzo per la costruzione di aule moderne ed ecologiche. L’importanza di questa terza componente non può essere sottovalutata in un Paese in cui 1,6 milioni di bambini attualmente non frequentano la scuola, soprattutto perché mancano le strutture da adibire all’istruzione.

Il sostegno incessante della Fondazione ha permesso al programma di avere un impatto significativo sulla vita di migliaia di bambini, offrendo loro l’accesso all’istruzione e un futuro più luminoso. Ma il suo impatto si estende anche oltre, avendo rimosso tonnellate di rifiuti plastici dalle discariche e sostenendo l’empowerment femminile grazie all’educazione delle donne vulnerabili come raccoglitrici di rifiuti. MSC è stata anche determinante nella creazione della fabbrica sostenuta dall’UNICEF in cui i rifiuti di plastica vengono utilizzati per la costruzione di mattoni moderni e resistenti.

Ad oggi, “Plastic Waste Goes to School” ha formato 188 donne, ora organizzate in un’associazione formale, riciclando circa 616.000 kg di rifiuti plastici e completando 112 aule moderne che hanno consentito a 6.224 bambini di accedere a un’istruzione di qualità.

L’ampio sostegno di MSC Foundation all’UNICEF comprende la campagna di raccolta fondi “Get On Board for Children” presente sulle navi MSC Crociere oltre alle collaborazioni per l’istruzione, il sostegno alle comunità e le iniziative di soccorso di emergenza. Inoltre, la Fondazione organizza attività di advocacy per sensibilizzare l’opinione pubblica sul lavoro dell’UNICEF, anche attraverso la canzone “I Can Believe: MSC for UNICEF” e attività di edutainment a bordo della flotta MSC Crociere, che coinvolgono ogni anno migliaia di bambini e ragazzi. Tra le diverse iniziative rientra anche la rivista KIDS UNITED, che offre ai bambini un modo divertente e interattivo di imparare affrontando anche temi importanti, come parte emozionante e piacevole della loro esperienza di crociera.

Oltre a ciò, MSC Foundation offre un’eccezionale visibilità pubblica, avendo incluso l’UNICEF in oltre 20 eventi internazionali. Mostrando le iniziative e l’impatto dell’UNICEF, la Fondazione aumenta la consapevolezza e aiuta ulteriormente l’organizzazione nella sua missione di migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo.

L’ampio sostegno della Fondazione alle iniziative di risposta alle emergenze dell’UNICEF ha recentemente incluso l’assistenza alle comunità devastate dalle inondazioni in Malawi, dal ciclone Idai in Mozambico e Zimbabwe, dall’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dalla pandemia COVID-19 in tutto il mondo.

Per celebrare i risultati di questa partnership, Bettina Junker, CEO di UNICEF Svizzera e Liechtenstein, ha commentato: “Siamo estremamente grati che la nostra partnership con MSC Foundation abbia superato un altro incredibile traguardo, con 12 milioni di euro di donazioni raccolte fino ad oggi. Apprezziamo il generoso sostegno di MSC Foundation e la forte opera di sensibilizzazione nei confronti del lavoro dell’UNICEF! Grazie al sostegno di MSC, l’UNICEF ha potuto salvare e migliorare la vita dei bambini, sia sostenendo programmi educativi innovativi in Costa d’Avorio e Brasile, sia fornendo trattamenti salvavita contro la malnutrizione ai bambini in Etiopia, Sud Sudan, Somalia, Malawi e Cina. Attendiamo con ansia il prossimo capitolo della nostra partnership e siamo entusiasti di continuare a guidare il cambiamento per i bambini e i giovani ogni giorno”.

Il direttore esecutivo di MSC Foundation, Daniela Picco, ha osservato: “È un onore lavorare fianco a fianco con l’UNICEF. La nostra partnership è cresciuta continuamente da quando siamo partiti insieme tredici anni fa. È stato un viaggio fatto di passione e lavoro di squadra, confrontandoci su programmi molto diversi in tutto il mondo, ma ottenendo sempre risultati incredibili che hanno migliorato non poco la vita dei bambini. Siamo estremamente orgogliosi di questo nuovo traguardo e molto grati per le generose donazioni dei milioni di ospiti di MSC Crociere che in questi anni si sono uniti per assistere il meraviglioso lavoro dell’UNICEF.”