Il miglio mancante-La logistica per le imprese esportatrici: organizzare il trasporto fino al porto d’imbarco

Proseguono i seminari gratuiti del ciclo Il miglio mancante che affrontano gli aspetti più rilevanti della gestione delle fasi iniziali delle spedizioni e del ciclo di esportazione con l’obiettivo di informare e “formare” le imprese produttrici italiane.

I webinar sono organizzati da Promos in collaborazione con AdSP del Mar Ligure Occidentale e CISCO-Centro Internazionale Studi Containers. Il progetto è riservato alle aziende afferenti alle camere e unioni camerali socie di Promos Italia.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 7 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.30, con il webinar La logistica per le imprese esportatrici: organizzare il trasporto fino al porto d’imbarco che approfondisce le operazioni e le procedure preparatorie rispetto ad una spedizione marittima in container e le modalità di negoziazione con l’autotrasporto fino al porto d’imbarco.

Un’occasione per conoscere i principali servizi per la merce in export nei porti di Genova.

Programma

Ore 10.30

Promos Italia

-Saluti e introduzione

Ore 10.40

Massimiliano Giglio, CISCO

-Come organizzarsi per gestire la logistica del container: in autonomia, tramite uno spedizioniere internazionale, tramite carrier marittimo

-La scelta dell’equipment ed il booking – Conoscere il container: Introduzione generale , Introduzione differenza carrier /Merchant

Marco Deri, Trasporto Unito Service

-La scelta dell’autotrasportatore ed i documenti principali – Booking e CMR, le interfacce digitali con il porto

Silvio Ferrando, Marketing Unit Ports of Genoa

-I terminal container di Genova e Savona: i servizi ed il posizionamento di mercato

Partecipazione gratuita

Iscriviti online