Autorità di sistema portuale: il ministro Giovannini individua cinque obiettivi strategici che i presidenti dovranno conseguire nel 2022

Firmata la direttiva orientata a sostenibilità e transizione ecologica, accelerazione degli investimenti e efficientamento delle procedure amministrative

Roma. Cinque obiettivi strategici da conseguire nel 2022 sono stati individuati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, per i presidenti delle Autorità di sistema portuale (AdSP).

Gli obiettivi sono specificati in una direttiva in linea con le politiche del Governo e del Ministero relative alla sostenibilità e alla transizione ecologica, all’accelerazione degli investimenti e a rendere più efficaci le procedure amministrative.

In particolare, riguardano: l’accelerazione della spesa in conto capitale relativa all’anno finanziario 2022; il completamento delle procedure di digitalizzazione per lo Sportello unico amministrativo per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti; la rendicontazione di sostenibilità dell’AdSP; l’attuazione degli interventi previsti dal Fondo Nazionale Complementare (pubblicazione dei bandi di gara e aggiudicazione degli interventi secondo i tempi previsti) e dal Piano triennale dei dragaggi; il completamento del Sistema informativo del demanio marittimo con l’inserimento dei dati relativi alla concessioni demaniali.