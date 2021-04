Mancano pochi giorni al Trofeo J24 L.N.I. Livorno

Questo week end la Classe J24 sarà protagonista nelle acque labroniche.

La Regata Nazionale si svolgerà nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale-Città di Livorno

Livorno-Fra pochi giorni, gli equipaggi del Monotipo più diffuso al mondo torneranno finalmente ad essere protagonisti dopo la lunga pausa causata dalle restrizioni per il Covid-19: questo week end, infatti, le acque labroniche ospiteranno il Trofeo J24 L.N.I. Livorno, Regata Nazionale (e pertanto consentita in conformità con quanto previsto dalle normative) organizzata nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale-Città di Livorno dalla locale sezione della Lega Navale Italiana -presieduta da Fabrizio Monacci-in collaborazione con l’Associazione Nazionale Classe J24, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio della Presidenza Nazionale Lega Navale Italiana.



Purtroppo, sarà la prima manifestazione organizzata senza il Presidente Fabio Apollonio, scomparso recentemente.

Il programma, rimodulato dalle limitazioni di ordine sanitario, prevede per venerdì 30 aprile il varo delle imbarcazioni, il perfezionamento delle iscrizioni e le stazze, operazioni che proseguiranno anche nella mattinata seguente, sabato 1 maggio, quando, dopo lo Skipper Meeting (previsto alle ore 10 e strettamente riservato ad un solo membro per equipaggio in rispetto alle norme anti Covid), verrà dato il segnale d’avviso delle prima prova (ore 12).



Le regate proseguiranno anche domenica con segnale d’avviso alle ore 10.

Sei le prove previste complessivamente, con un massimo di tre al giorno e, dopo la quarta, sarà applicato lo scarto.

Al termine, presso la sede della LNI Sez.Livorno, nel pieno rispetto delle normative anti covid, si svolgerà la premiazione delle prime tre imbarcazioni classificate e del primo J24 classificato condotto da un equipaggio formato da componenti delle FF.AA

Appuntamento, quindi, con la ripresa dell’attività agonistica J24 nella città labronica da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio.