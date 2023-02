Boat International Design & Innovation Awards 2023: Admiral Kenshō si aggiudica il premio “Best interior design, motor yachts 500GT and above”

Marina di Carrara-The Italian Sea Group annuncia che il megayacht Admiral Kenshō di 75 metri si è aggiudicato il premio “Best interior design, motor yachts” nella categoria “500GT and above” ai prestigiosi Boat International Design & Innovation Awards 2023 che celebrano architettura, stile, design e innovazione tecnologica nella nautica.

La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 8 febbraio a Cortina d’Ampezzo, durante il Superyacht Design Festival, di fronte a una giuria internazionale di esperti del settore.

“Questo premio è un ulteriore successo che conferma la nostra capacità di collaborare in sinergia con professionisti internazionali” – ha concluso Giovanni Costantino, Founder & CEO di The Italian Sea Group. – “Mi congratulo con tutto il team di professionisti che hanno collaborato in maniera affiatata ed entusiasta alla nascita di questo meraviglioso yacht così ricco di dettagli e ricerca. E’ stata una meravigliosa esperienza per tutti noi”.

L’innovativo megayacht Kenshō, consegnato a luglio 2022, è nato dalla collaborazione tra l’armatore, che ha curato il progetto in prima persona, lo studio di design francese Jouin Manku, che ha progettato il design degli interni e Azure Yacht Design che, insieme ad archineers.berlin, ha sviluppato gli esterni.

Le sfide tecniche del progetto sono state affrontate con soluzioni funzionali, e al tempo stesso eleganti, che hanno ridefinito i confini di spazio, distribuzione e lusso, proiettando la personale visione dell’armatore verso una nuova idea dell’esperienza di navigazione.

Dagli esterni sino agli interni la narrativa è fluida e contemporanea: Teak, Marmo, Onice, Seta, Lana, Bronzo e Vetro, compongono un eterogeneo insieme di materiali combinati tra loro per un risultato poetico e raffinato.

Coerente con i valori di The Italian Sea Group, sempre più orientati alla sostenibilità, Admiral Kenshō possiede un innovativo sistema di propulsione diesel-elettrico, con motori elettrici a magneti permanenti che garantiscono un’alta efficienza e una forte potenza, con volumi limitati. Il sistema di propulsione è dotato di cinque generatori a velocità variabile, tutti muniti di sistemi antiparticolato per ottimizzare il consumo a qualsiasi regime e ridurre le emissioni nell’atmosfera.

Il design è stato sviluppato con particolare attenzione all’ambiente nel rispetto della notazione “ECO” dell’Ente di Classifica; anche lo scafo è stato realizzato minimizzando la resistenza attraverso l’uso della propulsione azimutale e alette di stabilizzazione retraibili.

Marina di Carrara-The Italian Sea Group announces that the megayacht Admiral Kenshō 75m has won the “Best interior design, motor yachts” Award in the category “500 GT and above” of the prestigious Boat International Design & Innovation Awards 2023 which celebrates architecture, style, design, and technological innovation in yachting.

The award ceremony was held Wednesday 8th February in Cortina d’Ampezzo, during the Superyacht Design Festival, in the presence of an international jury of experts in the sector.

“This award is a further success that confirms our ability to collaborate in synergy with international professionals” – concluded Giovanni Costantino, Founder & CEO of The Italian Sea Group. – “I congratulate the whole team of professionals who collaborated closely and enthusiastically in the birth of this wonderful yacht so full of details and research. It was a wonderful experience for all of us.”

The innovative Kenshō megayacht, delivered in July 2022, was born from the collaboration between the Owner, who personally followed the project, the French agency Jouin Manku, which designed the interiors and Azure Design, that developed the exteriors together with archineers.berlin

Technical challenges are answered with feasible but poetic solutions redefining the boundaries of space, distribution, and luxury, embodying the Owner’s personal vision towards a new idea of the sea voyage experience.

From the exteriors to the interiors, the narrative is fluid and contemporary: Teak, Marble, Onyx, Silk, Wool, Bronze and Glass, make up a heterogeneous set of materials combined for a poetic and refined result.

Consistent with The Italian Sea Group’s strategy, more and more sustainability-oriented, Admiral Kenshō is equipped with an innovative “diesel-electric” propulsion system, with permanent magnet electric engines that provide high efficiency and strong power, with limited volumes. The propulsion system is equipped with five variable speed generators, all provided with an anti-particulate system to optimize consumption at any speed and reduce emissions into the atmosphere.

The design was developed mostly focusing on the environmental impact, respecting the “ECO” notation of the IACS; even the hull was designed to minimize the resistance using an Azimuth thruster and retractable stabilization flaps.