Timone Yachts Group al Salone di Dusseldorf: “Mercato in assestamento, ma restiamo ancora su standard di buon livello”

Lieve flessione del mercato dopo l’incredibile exploit registrato durante il Covid. Alla vigilia del Düsseldorf Boot 2023, primo appuntamento internazionale del settore, Luigi Gambelli (Timone Yachts Group) analizza il trend della nautica di lusso: ‘Momento fisiologico, siamo preparati’.

Senigallia– Il 2023 appena iniziato sarà un anno di ‘assestamento’ che probabilmente riporterà il mercato del settore ai livelli pre-Covid. A dirlo è Luigi Gambelli, CEO e presidente di Timone Yachts Group, tra i principali dealer italiani, che alla vigilia del Düsseldorf Boot 2023 (che si terrà dal 21 al 29 gennaio), primo importante appuntamento internazionale della nautica, parla di un mercato che sta uscendo dal cosiddetto ‘effetto pandemia’, ma in ogni caso in buona salute: “Durante il Covid – spiega Gambelli – Si è assistito ad un fenomeno particolare: per reazione all’angoscia del periodo, vi è stato un aumento esponenziale delle vendite, come mai accaduto negli ultimi anni.

Ora la fase espansiva del mercato si sta assestando . I numeri stanno dunque tornando ai livelli pre-covid, che erano già posizionati su buonissimi standard. ‘Stiamo assistendo ad una stabilizzazione del mercato – continua Gambelli – già prevista e messa in conto. Certo occorre fare attenzione, ma siamo preparati. Questo momento arriva dopo mesi di forte crescita e di ottimi risultati e un rallentamento dopo una simile impennata è fisiologico, anzi, oserei dire quasi opportuno, visto che ci siamo mossi per tre anni su un mercato ‘viziato’.

Siamo preparati ed ottimisti’. Secondo il Ceo di Timone Yachts Group, da oltre trenta anni concessionario per i brand più blasonati della cantieristica italiana, occorre tenere in considerazione le dinamiche che si stanno manifestando in questo inizio anno, per trarne spunti positivi per il settore: ‘Certamente questa fase ci sarà utile per ridefinire con maggiore coerenza il perimetro di azione sia nazionale che internazionale – conclude Gambelli – Partecipiamo a Düsseldorf con cauto ottimismo. Si tratta di un salone centrale, che finalmente torna in presenza dopo 3 anni, e che saprà darci la spinta giusta per affrontare l’anno che ci aspetta, sul quale sono molto fiducioso’.

Non per altro, TYG, attraverso il brand tedesco Yachtwerk, annuncerà proprio a Düsseldorf la commercializzazione di catamarani a propulsione elettrica prodotti da AlvaYachts. “Entriamo nella dimensione più green della nautica, un passo necessario in questo momento in cui il mercato richiede sempre più spesso produzioni e prodotti sostenibili”, spiega Gambelli. Timone Yachts Group partecipa con convinzione, anche in virtù del proprio brand Yachtwerk, newco creata con il coinvolgimento della tedesca Splendid Yachting, e dealer per Austria e Germania di uno dei marchi più prestigiosi del mercato internazionale, Azimut: in Germania TYG presenterà Azimut 53 Fly, gioiello uscito a settembre, particolarmente adatto al Mare Adriatico. Lato Blu Yachts, il Gruppo senigalliese porta al Salone tedesco il GT 52 di Pardo, primizia presentata a Cannes in settembre per cui c’è grande fermento.