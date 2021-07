AdSP MLO: avviate le gare per 5 importanti opere. Oltre 150 milioni di euro impegnati da inizio 2021

Genova – Nella prima decade di luglio, l’AdSP ha avviato le gare mediante appalti integrati complessi per i lavori di: ampliamento di Ponte dei Mille Levante (P.3133), adeguamento delle infrastrutture alle norme di security (P.3134), dragaggio del bacino di Sampierdarena e del porto passeggeri (P.3106), e l’appalto integrato per gli interventi di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra’ lato sud (P.3067) parte del più ampio progetto del parco urbano delle “Dune”. Inoltre, è stato pubblicato l’avviso esplorativo per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cold Ironing del porto di Genova per banchine crociere e traghetti (P. 2946).



Per tutte le gare l’aggiudicazione è prevista entro il mese di agosto e il valore complessivo per quelle avviate nel solo mese di luglio si attesta sui 75 milioni di euro. A questo importo va aggiunto quanto già impegnato nel primo semestre 2021 per un totale di oltre 150 milioni di euro.



In considerazione della complessità e rilevanza strategica dell’imponente pacchetto di opere infrastrutturali in via di realizzazione, nell’ultima seduta di fine giugno del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale è stato approvato l’aggiornamento al Programma straordinario al fine di adeguare il costo di alcuni progetti e inserire nuovi interventi strettamente connessi a essi.



Sul fronte delle tre principali opere del Programma, il Comitato di Gestione ha approvato sia la convenzione con RFI per il cavalcavia ferroviario su via Siffredi sia l’acquisizione di ulteriore area (mq 4.950) nel compendio ex ILVA di Cornigliano che nei prossimi giorni sarà consegnata alla Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., (141 milioni di euro il costo complessivo degli interventi), per l’allestimento della prima fase di cantiere della nuova viabilità interna ed esterna alle aree portuali del bacino di Sampierdarena.



Con riferimento alla Diga foranea di Genova (P.3062), è in corso di aggiudicazione l’affidamento del Project Management Consulting (PMC).

Infine, per le aree industriali di Sestri sono stati avviati i lavori per la realizzazione della nuova colmata a mare (Fase 1) per circa 70 milioni di euro, mentre è stato appena completato il progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE) relativamente ai lavori di riassetto territoriale dell’area industriale dei cantieri navali (fase 2) per circa 420 milioni di euro.



A luglio rilevanti avanzamenti anche sul versante delle opere del Programma ordinario: nel porto passeggeri di Genova, la prossima settimana inizieranno i lavori di ripristino di Calata Zingari che in 8 mesi permetteranno di restituire un accosto per le navi da crociera di medio-piccola dimensione e un piazzale retrostante a servizio dei pullman turistici e dei mezzi di approvvigionamento beni per i navigli; nel litorale di Savona si concludono nei tempi previsti gli interventi di ripristino della spiaggia della “Madonnetta” che già da sabato 17 luglio sarà nuovamente fruibile dalla cittadinanza rientrando tra le spiagge soggette alle norme di sicurezza anti covid e controllate da addetti.