Council 35th Extraordinary Session (C ES 35)

Si riporta l’intervento integrale al Consiglio della Sessione straordinaria la 35a del Segretario generale dell’IMO, Kitack Lim, sula crisi Ucraina – Russia nel Mar Nero e Mar d’Azov, 10/11 marzo 2022. All’IMO Council partecipano i 40 Stati Membri, eletti all’Assemblea IMO.

Londra.

Signor Presidente, Eccellenze, Illustri Delegati, buongiorno, buon pomeriggio, buona sera.

Desidero darvi il benvenuto a questa riunione virtuale della trentacinquesima sessione straordinaria del Consiglio. Ci riuniamo in un momento in cui la comunità marittima globale è seriamente preoccupata per l’esercizio della navigazione, la sicurezza delle navi e il benessere della gente di mare sulla scia della situazione critica della sicurezza nel Mar Nero e nel Mar d’Azov.

La task force di emergenza interna che ho istituito per monitorare la situazione e fornire consulenza, sotto il coordinamento del Direttore della Maritime Safety Division, supportato dal mio Consigliere speciale per la sicurezza marittima, ha monitorato la situazione di quell’area marittima e si è confrontato con le parti interessate.

Incoraggio gli Stati membri, le IGO e le ONG a continuare a condividere le informazioni pertinenti tramite il nostro sito etf@imo.org.

Il comitato, Seafarer Crisis Action Team, è stato anche invitato ad impegnarsi in azioni complementari per sostenere i marittimi colpiti dalla crisi.

Il Segretariato continuerà a tenere sotto controllo la situazione e ad impegnarsi attivamente in iniziative per garantire la sicurezza della gente di mare e della navigazione.

Vorrei sottolineare, ancora una volta, che il trasporto marittimo, in particolare la gente di mare non può essere vittima collaterale di una crisi politica e militare più ampia.

Questi due giorni di riunioni virtuali saranno impegnati a prendere seriamente la crisi in atto in quelle aree marittime.

Sono fiducioso che, uniti dagli intenti dell’Organizzazione e dagli impegni comuni del Consiglio, le discussioni saranno costruttive e si raggiungerà un risultato produttivo.

Vi assicuro che il Segretariato è pronto a dare supporto adeguato per facilitare il procedimento e l’ esecuzione della sessione di lavoro. Consentitemi di concludere ringraziandovi ancora una volta per la vostra continua fiducia, sostegno e cooperazione.