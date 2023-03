ll settore nautico e il turismo ad esso collegato sono una grande opportunità per l’Italia intera. È questo l’elemento sottolineato da tutti i relatori del convegno organizzato da Assonat all’interno del SEATEC 2023 a Carrara dal titolo “I BLUE MARINA AWARDS NELL’ECONOMIA DEL MARE”.

Sono intervenuti il Presidente Assonat Luciano Serra “L’appuntamento con i Blue Marina Awards si conferma come un importante riconoscimento a porti turistici e approdi che si sono distinti con costante impegno nei campi della sostenibilità, dell’innovazione, della sicurezza e dell’accoglienza turistica.

In questo contesto il percorso di crescita intrapreso dalle strutture dedicate al diporto contribuirà a valorizzare il ruolo di protagonisti nello sviluppo dei turismi ed in particolare quello nautico, nel pieno rispetto ambientale, entrando da subito in contatto con le identità dei territori costieri e dell’entroterra.

Questo premio valorizzerà le nostre strutture anche nella posizione di destinazione turistica designata a promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza delle attrattive uniche presenti nel nostro Bel Paese”.

Tutti i marina resort, porti turistici e approdi sono invitati calorosamente a partecipare gratuitamente entro il 30 giugno 2023, dedicando 10 minuti del loro tempo alla compilazione del questionario al quale si potrà accedere partecipando sul sito www.bluemarinaawards.com

Gianni Gargano, Vice Presidente di Assonautica Italiana, porta i soluti di Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana “i Blue Marina Awards fanno parte del piano di promozione del turismo nautico di Assonautica e un pilastro importante per il futuro redigendo Piano del Mare, previsto dall’attuale Governo. Abbiamo sostenuto e approvato la creazione del Ministero del Mare a cui ora insieme, nel dialogo con le Istituzioni, dobbiamo dar corpo al fine di dotare l’Italia di una nuova politica marittima integrata. Tra i contenuti e le misure di promozione del sistema portuale turistico i Blue Marina Awards rappresentano contenuti promozionali di strategica rilevanza. Pertanto invitiamo tutte le Infrastrutture Portuali turistiche a partecipare”. Ha infine ricordato che l’evento di conclusione/premiazione dei Blue Marina Awards sarà a Trieste in occasione della Barcolana.

Alessia Castellana, Senior Business Development Manager di RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica – nonché partner tecnico dei Blue Marina Awards – ha spiegato l’approccio totalmente pragmatico utilizzato per verificare lo stato dell’arte delle strutture in relazione a quattro temi: sostenibilità – che include temi relativi a qualità e ambiente -, accoglienza – che annovera i temi dell’accessibilità e dello sport -, sicurezza (safety e security) e innovazione: “Attraverso un’attività di audit di tipo documentale o a campione si valuterà lo stato dell’arte e le dotazioni di cui la struttura dispone. Ne sono un esempio la dotazione di sistemi di auto efficientamento energetico, piuttosto che la presenza di sportelli bancomat all’interno della struttura”.



Walter Vassallo, founder e organizzatore dei Blue Marina Awards “quando ad esempio si parla di accoglienza turistica significa migliorare la capacità di saper offrire ospitalità, attenzione e cortesia. È il cuore dell’esperienza che il proprio ospite vive. Quindi una marina o approdo deve essere in grado di fornire prodotti e servizi a valore aggiunto in grado di trasformare il contesto del turismo nautico ed essere più attrattivi al cliente.”

Un esempio di accoglienza turistica è offerto da Foodinghy, l’app che semplifica la vita in barca. Patrick Cox, co-founder, spiega come funziona per le imbarcazioni all’ormeggio e in rada.

“Con un semplice click consegniamo a bordo le specialità enogastronomiche e la cambusa, oltre che i piatti cucinati nei ristoranti locali. Forniamo anche l’accesso ai servizi nautici della marina, alle attrezzature sportive e agli altri servizi turistici locali. Un’unica soluzione per vivere il territorio con semplicità.

Questi servizi sono facilmente offerti da qualsiasi struttura a beneficio delle imprese del territorio, come ad esempio un ristorante che può consegnare i suoi piatti alle imbarcazioni in rada o in banchina per essere gustati a bordo.”

Leonardo Manzari, WestMed National Hub for Italy, “Il Blue Marina Award 2023 sono un’importante iniziativa che usufruisce del supporto tecnico del WestMed National Hub per l’Italia entrando così a far parte della community di stakeholders ed iniziative dell’ecosistema mediterraneo”.