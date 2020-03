Federimorchiatori: rimorchio portuale presente anche nell’emergenza, al servizio dei porti e del Paese

Scritto da Redazione Italia, News, Porti, Trasporti

Roma- “In questo momento di gravissima emergenza sanitaria, il rimorchio portuale è in prima linea per garantire i traffici commerciali necessari ai rifornimenti del Paese”. A dichiararlo la Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, Federimorchiatori, che prosegue: “C’è il massimo impegno a tutelare la salute dei nostri marittimi, che, allo stesso tempo, ripara dal rischio di interruzione per quarantena del nostro servizio, indispensabile per l’entrata e l’uscita in sicurezza delle navi dai porti italiani.

“I nostri marittimi sono stati adeguatamente informati sulla necessità di prevenire il contagio da coronavirus e dotati delle procedure e dei necessari dispositivi di protezione individuale. Inoltre a bordo dei nostri mezzi gli spazi sono ampi e permettono agevolmente di osservare le distanze interpersonali di sicurezza di ben oltre un metro, senza alcuna compromissione operativa.

“Siamo consapevoli che in questo momento i porti restano il principale gate di approvvigionamento del paese – prosegue la nota di Federimorchiatori – e con l’intera comunità portuale siamo impegnati a garantire la sicurezza della navigazione in acque portuali o di approdo dei terminali offshore, restando senza interruzione a disposizione dell’Autorità Marittima per qualsiasi evenienza di soccorso.

“Ringraziamo i nostri equipaggi che, con professionalità e spirito di sacrificio, organizzati in turni che coprono l’intera fascia delle 24 ore, garantiscono quotidianamente il servizio di sicurezza della navigazione nei porti, in qualsiasi condizione meteo e adesso anche con l’emergenza sanitaria Sars Cov-2. Tutti insieme ce la faremo”.

