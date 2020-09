Garmin Roma per 2: meteo in forte peggioramento, regata ridotta al passaggio di Lipari

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Il Comitato di Regata, coadiuvato dalla Guardia Costiera, sta avvertendo tutte le imbarcazioni che la regata è da considerarsi terminata



Riva di Traiano – Il Comitato di Regata della Roma per 2 comunica che la regata è stata ridotta e che il passaggio a Lipari verrà considerato come traguardo definitivo per determinare la classifica finale. La decisione è stata presa in considerazione del netto peggioramento delle condizioni meteo previste dalla notte di giovedì, come confermato dal meteorologo Andrea Boscolo che effettua le previsioni per la regata.

La Guardia Costiera è stata allertata per diffondere la notizia a quelle imbarcazioni in regata che ancora non sono state raggiunte telefonicamente dal Comitato di Regata. Preoccupa particolarmente la situazione di venerdì 25 con forti venti di ponente libeccio da 30 nodi ed oltre sotto raffica che investiranno Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia con mareggiate sulle coste esposte.

Leggi anche: