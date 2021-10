Gli appuntamenti del prossimo fine settimana delle Flotte J24, in attesa della Tappa Nazionale J24 a Mandello del Lario

Da Marina di Carrara a Genova fino ad Agropoli… tutti in regata.

In attesa della Tappa Nazionale J24 che sarà organizzata il 16 e 17 ottobre a Mandello del Lario dalla locale sezione della Lega Navale Italiana con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario, il supporto di Cemb, Clinica San Martino e Raymarine e la super visione del Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto, armatore di Ita 498 Notifyme -Pilgrim, le Flotte J24 stanno scendendo in acqua per i vari Campionati Autunnali locali.

Marina di Carrara/Flotta Golfo dei Poeti. Sabato alle ore 12, nello specchio acqueo antistante il porto di Marina di Carrara e il Golfo della Spezia, prenderà il via il Campionato d’Autunno 2021 organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara e articolato su tre fine settimana (9-10 ottobre, 23 e 24 ottobre, 6 e 7 Novembre).

Sono previste un massimo di dieci prove e sarà possibile disputarne un massimo di due al giorno.



Le prove potranno essere a bastone (con esposizione del pennello 1 del C.I.) o costiera (pennello numerico 2).

Nel corso del Campionato verrà disputato (su regata costiera) il Trofeo Beniamino Salvatore, assegnato alla Classe con maggior numero di imbarcazioni partecipanti e, pertanto, il Capo Flotta e Presidente della Classe Pietro Diamanti, invita tutti gli equipaggi J24 a partecipare numerosi.

Genova/Flotta Genova & Portofino. E sabato prenderà il via anche il IX Campionato della Lanterna organizzato nel tratto di mare antistante Genova dal Circolo Nautico Marina Genova (https://www.circolonauticomga.it/attivita/campionato-della-lanterna).



“Dopo essere stati costretti ad annullare la prima tappa a causa delle avverse condizioni meteomarine, abbiamo rimandato l’apertura ufficiale di questa edizione al prossimo week end.- ha spiegato il Capo Flotta Genova & Portofino, Maurizio Buffa -Le prove, infatti, si svolgeranno nello specchio acqueo di fronte la diga foranea (zona Lanterna, Campo Charlie o salvo altre disposizioni della Capitaneria) nelle giornate del 9, 10, 23, 24, 30 e 31 ottobre. Domenica 31, al termine delle regate, si svolgerà la cerimonia delle premiazioni ore 17.30.”

Agropoli/Flotta di Agropoli. Dopo la bella cerimonia di intitolazione del Molo sottofluttuo al figlio 15 enne Biagio, timoniere J24 Ita 466, prematuramente scomparso due anni fa, il Capo Flotta Peppe Manganelli aspetta tutti gli amici della Classe J24 nella nuova Flotta di Agropoli, costituita nell’aprile 2020, e al X Campionato Vela d’Autunno Trofeo Nino Raines perfettamente organizzato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana.



“Costituire la Flotta J24 di Agropoli, anche se in un momento così delicato per tutti, era il sogno mio e di mio figlio, timoniere, grande appassionato di vela, innamorato del suo J24 e delle sue prestazioni.- ha spiegato Manganelli -Per adesso siamo in sette J24, tutti caratterizzati da grande entusiasmo, ma siamo certi che in breve tempo potremo crescere e soprattutto avvicinare alla vela tantissimi giovani come lui. Parlare di regate e di equipaggi in un periodo come questo può sembrare anacronistico ma è un modo per continuare a realizzare i progetti di Biagio e per ricordare ai giovani l’importanza di guardare sempre avanti, malgrado le avversità.

Nei progetti di tutti gli armatori che compongono la nostra Flotta tante regate ed iniziative: primo fra tutti il Vela d’Autunno che dopo le prime due tappe già disputate, prevede altre regate sulle boe di circa 4 miglia nelle giornate del 17 e 24 ottobre e l’eventuale recupero il 7 novembre.



I cinque partecipanti J24 stanno facendo Classe e hanno una partenza dedicata. (http://www.leganavaleagropoli.it/x-campionato-vela-dautunno-trofeo-nino-rainis/).