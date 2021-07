INAUGURATO IL PRIMO DISTRIBUTORE MOBILE DI LNG AL PORTO DI GENOVA: LC3 TRASPORTI ANCORA IN PRIMA LINEA

Scritto da Redazione Ambiente, Infrastrutture, Italia, News, Porti, Trasporti

Genova Pra’, luglio 2020 – LC3 Trasporti, la prima azienda di trasporto italiana a movimentare la propria flotta mezzi con LNG (Gas Naturale Liquefatto), incrementerà la propria presenza nella logistica da e per lo scalo merci marittimo del porto di Genova con mezzi a LNG grazie alla recente inaugurazione del primo distributore mobile di LNG nei pressi del molo ligure firmato da Ham Italia nell’ambito del progetto ‘GNL Facile’.

LC3 Trasporti, in forze con una propria filiale genovese composta da 35 mezzi di ultima generazione sia Diesel EURO 6D sia LNG, è in prima linea per la fase di ‘testing’ del nuovo distributore mobile di LNG attivato di recente in zona portuale, che le permetterà di sviluppare ulteriormente il percorso di metanizzazione volto a ridurre in misura significativa l’impatto sull’ambiente.

Michele Ambrogi, Presidente di LC3 Trasporti, dichiara: “L’installazione del primo distributore mobile di LNG nel porto di Genova, ci consentirà di sfruttare a pieno regime la nostra flotta mezzi mossa da questa innovativa risorsa energetica capace di rivoluzionare il concetto stesso di impatto ambientale del trasporto merci anche in quest’area specifica. L’importanza strategica dello scalo genovese e la possibilità di rifornire in loco i nostri trattori, darà un’ulteriore spinta in avanti ai processi di decarbonizzazione necessari per il rispetto dell’ambiente. Ancora una volta, LC3 si trova a giocare il ruolo di apripista in questo specifico settore.”

Da oggi, il flusso merci in fase di import ed export può godere di un nuovo sistema di approvvigionamento energetico fondamentale per la diffusione e lo sviluppo di un prodotto propulsivo più rispettoso dell’ecosistema ambientale, con la convinzione di poter implementare in un futuro prossimo anche il Bio-LNG derivante dallo sfruttamento di un sistema virtuoso di economia circolare, in grado di abbattere in maniera significativa l’emissioni di sostanze inquinanti a beneficio di tutti.