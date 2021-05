Come seguire The Ocean Race Europe

The Ocean Race Europe start week, from Lorient, France.Great activity dockside today in a sunny Lorient as teams and crews prepare for practice racing on Friday ahead of the start of Leg One of The Ocean Race Europe on Saturday at 13.45 CEST.

The Ocean Race Europe, la nuova regata oceanica per team professionisti, che si snoda su tre tappe con due classi di barche super tecnologiche, i monotipi VO65 e gli IMOCA 60 foiling, parte dalla località francese di Lorient sabato 29 maggio alle ore 13.45 italiane.

Questa edizione inaugurale della regata si concluderà a Genova, il 19 giugno, e include tappe a Cascais in Portogallo e ad Alicante in Spagna.

Oltre alle tappe, che assegneranno uguali punti, nelle sedi di Cascais e Genova i team parteciperanno anche a regate costiere più corte, con punti bonus per i primi tre classificati.

Online

Tutti i contenuti digitali di The Ocean Race Europe saranno gestiti dalla sede di Alicante di The Ocean Race, dove sono stati prodotti anche gli incredibili contenuti delle tre ultime edizioni del giro del mondo.

Il sito web di The Ocean Race www.theoceanrace.com entrerà in modalità race il giorno precedente alla partenza, ed è il centro di tutti i contenuti di punta di The Ocean Race Europe, fra cui: video e foto dalle barche; risultati; ultime notizie e durante le tappe offshore, una cartografia elettronica che mostra la posizione delle barche.

Partenze live

Ogni partenza verrà trasmessa in diretta su www.theoceanrace.com e sul canale Youtube di The Ocean Race e sulle alle piattaforme social. La partenza della regata da Lorient in Francia il 29 maggio sarà anche disponibile in tutti i paesi europei con commenti nella lingua locale su Eurosport (vedi sotto).

Copertura durante le tappe

Ogni giorno di regata alle ore 18.00 durante le tappe offshore, ci si potrà collegare alla trasmissione The Daily Fix, un riassunto di quanto successo in mare, con immagini dalle barche, che sarà trasmessa sul sito www.theoceanrace.com e sui canali ufficiali YouTube e Facebook.

Per le partenze, gli arrivi e le regate costiere gli highlight di giornata saranno pubblicati sulle piattaforme social e sul sito di The Ocean Race.

Eurosport

Eurosport/Discovery è il partner televisivo di The Ocean Race Europe per le dirette e la distribuzione tv. Eurosport raggiunge 150 milioni di case in 65 diversi paesi e produce in oltre 20 lingue. Discovery ha una base totale di abbonati di 3,8 miliardi di persone e ha un pubblico mensile di 300 milioni di spettatori.

Sabato 29 maggio Eurosport trasmetterà in diretta la partenza della prima tappa da Lorient, a partire dalle 13.30. La trasmissione della durata di 1 ora sarà disponibile in 54 paesi e 21 lingue fra cui: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, svedese, norvegese, danese, olandese e polacco.

Eurosport produrrà e metterà in onda anche dei programmi dedicati della durata di 23 minuti sui canali Eurosport 1 e 2, da verificare sui palinsesti locali:

Episodio uno – 27, 28 maggio

Episodio due – 7 giugno

Episodio tre – 14, 15 giugno

Episodio quattro – 22, 23 giugno

Notizie e aggiornamenti su The Ocean Race Europe saranno pubblicati anche sui social media e sui canali digitali di Eurosport.

Canali social media The Ocean Race

I canali social di The Ocean Race saranno aggiornati costantemente durante tutto lo svolgimento di The Ocean Race Europe con tutte le ultime notizie, i video e le foto dalle barche, e con lo show quotidiano The Daily Fix, oltre a tutte le altre news e informazioni legate alla regata.

Facebook: https://www.facebook.com/theoceanrace

Instagram: https://www.instagram.com/theoceanrace/

Twitter: https://twitter.com/theoceanrace

YouTube: https://www.youtube.com/theoceanrace

Sito ufficiale: https://www.theoceanrace.com/