DEEPSEAKER DIVENTA REALTÀ! Primo aliscafo-sommergibile

iSpace2o, startup innovativa italiana, annuncia l’avvio della produzione del primo scafo del suo incredibile aliscafo/sommergibile DeepSeaker DS1.

La svolta arriva grazie ad un finanziamento Invitalia, alla collaborazione industriale con la ormai conosciuta SEALENCE di William Gobbo che fornirà il powertrain elettrico a jet DeepSpeed, allo studio Giancarlo Zema Design Group che curerà le linee stilistiche definitive, ed alla Blaze Performance, ovvero il team di Formula 1 H2O che curerà la realizzazione dello scafo e la messa a punto del mezzo.

Il DeepSeaker apre una nuova categoria di imbarcazioni in grado non solo di sfrecciare sull’acqua ad oltre 30 nodi, ma anche di immergersi e godere delle meraviglie del fondale marino.

Il DeepSeaker appartiene alla gamma dei toys di bordo dei grandi yacht, ma in realtà nasconde nel suo animo un più ampio panorama di mercato che è quello delle gite turistiche sottomarine nei santuari archeologici sotto costa o per ammirare le grandi barriere coralline che già in pochissimi metri d’acqua offrono incredibili spettacoli della natura sommersa. La caratteristica di queste imbarcazioni è quello di dover garantire la massima sicurezza dei passeggeri a bordo e contemporaneamente il massimo rispetto dell’ambiente circostante. “La tecnologia è ormai matura ed in giro per il pianeta questo genere di imbarcazioni iniziano ad avere sempre più diffusione”, cita l’ing. Giuseppe Carusi, CEO della startup, “iSpace2o, grazie anche ai suoi partner industriali, ha la capacità di posizionarsi all’apice di questo mercato grazie ad un’offerta tecnologica di altissimo livello e ad un design unico, elementi che non sempre si trovano nei prodotti dei competitors”.

Vi sarà inoltre la possibilità da parte dei grandi acquari planetari di offrire ai visitatori una esperienza immersiva, e questa volta in senso letterale. I primi 10 esemplari del DeepSeaker sono già stati opzionati da uno dei più grandi gruppi di navigazione internazionali, che li utilizzerà come mezzo di intrattenimento per i passeggeri delle proprie navi da crociera.

iSpace2o diventa quindi un’altra realtà italiana che ha l’obiettivo di cambiare il modo col quale si andrà per mare, il tutto sempre nel massimo rispetto dell’ecosistema grazie alla propulsione elettrica – “Inevitabilmente DeepSpeed”.