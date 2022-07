FAIMM e BCA GIME: due Master Degree all’avanguardia aperti al settore marittimo italiano

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e BCA GIME rafforzano la partnership con l’introduzione di due Master Degree all’avanguardia aperti al settore marittimo italiano

Dopo l’avvio dell’accordo lo scorso novembre 2021, l’Accademia Italiana della Marina Mercantile e BCA GIME presentano due Master in Ship Management

Genova & Atene– Lo scorso Novembre 2021 la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM), il Business College of Athens (BCA) e Greek Institute of Maritime Education (GIME) di Atene annunciavano l’accordo formale che vedeva impegnati gli istituti per l’erogazione del Bachelor in Maritime Business per tutti i diplomati ITS italiani. Oggi, dopo 8 mesi di fruttuosa partnership, FAIMM e BCA-GIME sono pronte a dare il via a una nuova implementazione dell’accordo.

Da oggi sono disponibili sul sito www.accademiamarinamercantile.it/bca-corsi/ i due Master Degree rivolti a marittimi e lavoratori del settore italiani ed europei, erogati dal College BCA, la più antica istituzione marittima greca. Il programma di studi dei due Master, in modalità online, rappresenta un percorso di studi ideale per raggiungere una carriera di alto livello nel settore della gestione navale. I due percorsi “Master in Shipping” e “Master in Marine Engineering Management” sono un trampolino di lancio per gli Ufficiali e i lavoratori del settore marittimo che desiderano ottenere un’istruzione di alto livello in Ship Management, fornita dal Paese che possiede il 22% della flotta navale globale e il 50% della flotta europea.

L’accordo firmato lo scorso anno tra Faimm e BCA-GIME prevedeva un primo periodo di 3 anni di collaborazione da svilupparsi ulteriormente anche su altri progetti e attività. Il programma può essere frequentato al 100% da remoto, in modo che gli studenti possano anche svolgere le loro attività professionali senza intoppi anche a bordo, con i laptop forniti da BCA. Il programma offre una conoscenza combinata completa e pratica dell’economia e delle operazioni del settore dello Ship Management, che può essere successivamente tradotta in un forte vantaggio competitivo per gli studenti che avranno già acquisito abilità accademiche e pratiche a bordo.

Harry Daskalakis, C.E.O. di BCA GIME: “BCA-GIME è il più antico college marittimo in Grecia, specializzato in studi nell’ambito dello Ship Management. I programmi educativi di BCA mirano a forgiare leader e dirigenti nel settore della gestione navale, dotandoli del background teorico e delle competenze professionali necessarie per soddisfare le esigenze del settore del business marittimo. BCA, con oltre 1000 studenti e più di 9.000 alumni impiegati in importanti aziende greche e internazionali, offre programmi universitari che integrano teoria e pratica nel loro curriculum, traendo vantaggio dall’esperienza dei suoi accademici e professionisti pienamente qualificati. Siamo estremamente felici di annunciare la continuazione della nostra partnership con FAIMM, una partnership attiva attraverso la quale 24 ufficiali di coperta stanno attualmente seguendo il nostro percorso di studi di 1 anno di laurea con alti livelli di competenza e soddisfazione”.

Paola Vidotto, Direttore dell’Accademia della Marina Mercantile: “L’accordo promosso lo scorso anno con BCA GIME rappresenta una pietra miliare per la nostra Accademia, anche perché come istituzione puntiamo a una sempre migliore e più efficace implementazione dei percorsi di studi specifici dell’industria del mare. La partnership con BCA GIME è un’occasione eccellente per i marittimi e gli Ufficiali della Marina Mercantile per avanzare ulteriormente nel proprio percorso professionale”.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. La “mission” dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.