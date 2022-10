Rosneft passa al noleggio di petroliere mentre incombe il divieto dell’UE

Mosca. Il più grande esportatore di petrolio russo, Rosneft, ha ampliato la sua attività di noleggio di petroliere per facilitare il trasporto di petrolio per gli acquirenti, nella giungla delle incombenti sanzioni occidentali sull’assicurazione delle spedizioni petrolifere russe.

In precedenza, la Rosneft, controllata dallo Stato russo, che produce oltre il 40% del petrolio russo, vendeva il proprio petrolio al porto d’imbarco, il che significa che l’acquirente avrebbe dovuto trovare petroliere e gestire i costi di trasporto e assicurazione per l’intero viaggio fino a destino. Ma con nuove e più severe sanzioni occidentali incombenti, i clienti di Rosneft chiedono alla Società di gestire la consegna alla destinazione finale assumendosi i costi di assicurazione e trasporto.

Molti dei clienti di Rosneft non hanno attività commerciali che gestiscono operazioni come il trasporto su navi. La strategia di Rosneft ora tenta di offrire servizi di trasporto in modo di aiutare i clienti che non risiedono in regioni soggette a sanzioni e a evitare ritardi, affermano i commercianti.

La Russia ha aumentato le esportazioni in Asia, Africa e Sud America in seguito all’imposizione di sanzioni occidentali per le sue azioni in Ucraina. L’Occidente accusa Mosca di invadere l’Ucraina, mentre la Russia la definisce questa un’operazione militare speciale.

Le esportazioni marittime russe di greggio degli Urali verso l’Asia sono aumentate di sei volte nel periodo gennaio-settembre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021 (dati evidenziati da Refinitiv Eikon).

Le importazioni indiane di petrolio russo nei primi otto mesi del 2022 sono aumentate di molto su base annua, al punto che la Russia è diventata il principale fornitore di greggio della Cina da maggio a luglio 2022.

Volumi significativi di petrolio e prodotti continuano a fluire dalla Russia all’Unione Europea, ma Mosca dovrà reindirizzare un quarto delle sue esportazioni totali di petrolio da dicembre, quando il 5 dicembre entrerà in vigore un embargo completo dell’UE, e sull’accordo in casa UE (G7) per introdurre un tetto massimo di prezzo per il petrolio russo, anche se non è ancora chiaro come funzionerà nella pratica. La Russia ha minacciato di tagliare l’offerta ai paesi che accettano il limite di prezzo.

Uso del charter come contratto.

Rosneft sta utilizzando la sua controllata Rosnefteflot per gestire i costi di spedizione per gli acquirenti. In precedenza, Rosnefteflot si concentrava su attività non di noleggio come il rimorchio, il rifornimento di carburante di navi e l’ispezione. Un portavoce di Rosneft ha affermato che la Società “ha abbastanza esperienza e prontezza per trovare opzioni efficaci per il trasporto dei suoi carichi in qualsiasi condizione di mercato, anche molto turbolenta”. Il portavoce ha affermato che “l’utilizzo delle risorse di Rosnefteflot, che è principalmente dedicato ai servizi portuali, non è sempre necessario”, riferendosi alla capacità di Rosneft di fornire anche questi servizi. Rosneft ha noleggiato la sua prima nave Suezmax in grado di trasportare 140.000 tonnellate nel giugno di quest’anno, sulla base dei dati di tracciamento della nave Refinitiv Eikon, quando ha inviato un carico di greggio Urali dal Mar Nero all’India. I volumi sono aumentati costantemente e in ottobre Rosneft ha noleggiato quasi 1 milione di tonnellate, principalmente tramite Rosnefteflot, sulla base di fonti commerciali e dati Refinitiv Eikon. Ciò rappresenta quasi il 40% dei 2,5 milioni di tonnellate pianificate di esportazioni di petroliere Rosneft Urals previste per ottobre, sempre secondo Refinitiv Eikon e i dati dei commercianti.

Dall’India a Cuba.

Rosnefteflot, che possiede solo cinque petroliere, tra cui due Aframax, ha affermato il suo sito web, ha noleggiato più navi sul mercato aperto e spesso utilizza petroliere della Compagnia di navigazione statale russa Sovcomflot (SCF). Altre petroliere noleggiate da Rosnefteflot hanno consegnato petrolio in India, Turchia, Spagna, Italia, Grecia e Cuba negli ultimi mesi (sempre dati Refinitiv Eikon). Rosneft aveva precedentemente fatto affidamento sulle cosiddette vendite gratuite del suo petrolio e aveva accordi a lungo termine con i principali gruppi commerciali che gestivano la maggior parte dei costi di trasporto, assicurazione e operazioni commerciali.

Abele Carruezzo