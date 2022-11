IMO Maritime Safety Committee, MSC 106, concluso positivamente verso un Codice Internazionale di Sicurezza per navi autonome

L’IMO, Maritime Safety Committee, MSC 106a Session. si concluso l’altro giorno adottando nuovi punti salienti all’O.d.G. – (Foto courtesy IMO)

Londra. Riassumiamo brevemente i punti salienti adottati:

Adottato un nuovo Capitolo XV SOLAS e un relativo nuovo Codice Internazionale di Sicurezza delle navi che trasportano personale industriale (codice IP); – Adottate modifiche al capitolo II-2 della SOLAS per impedire la fornitura di oli combustibili con punti di infiammabilità inferiori a quelli consentiti; – Adottate modifiche al Codice ESP 2011 per rafforzare i requisiti di indagine per le navi portarinfuse; – Adottate modifiche ai Codici IGC e IGF per consentire serbatoi Gnl costruiti con acciaio ad alto contenuto di manganese; – Approvato il progetto di nuovi requisiti SOLAS per imporre la ventilazione alle scialuppe di salvataggio completamente chiuse; – Approvate nuove linee guida per gli apparecchi di sollevamento e gli argani per la movimentazione dell’ancora; – Portata avanti una bozza del nuovo Codice Internazionale di Sicurezza per le Navi Marittime Autonome di superficie (MASS Maritime Autonomous Surface Ships); – Riconosciuto il BeiDou Message Service System (BDMSS) cinese come servizio satellitare mobile regionale da utilizzare nel GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Il BDMSS è stato valutato tenendo conto dei requisiti esistenti dei Criteri per la fornitura di sistemi di comunicazione mobile via satellite nel GMDSS (risoluzione A.1001(25)). Il riconoscimento è attualmente limitato a un’area di copertura compresa tra 75°E e 135°E di longitudine e tra 10°N e 55°N di latitudine.

Personale industriale

MSC 106 ha adottato un nuovo SOLAS Capitolo XV e un relativo nuovo codice internazionale obbligatorio di sicurezza per le navi che trasportano personale industriale (codice IP). Il personale industriale è definito come le persone che si trovano a bordo allo scopo di attività industriali offshore svolte a bordo di altre navi e/o strutture offshore. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

Sicurezza delle navi in ​​relazione all’uso di olio combustibile

MSC 106 ha adottato emendamenti al capitolo II-2 della SOLAS, Regolamenti 3 e 4, che richiedono alle navi nuove ed esistenti che trasportano olio combustibile di essere dotate di una nota di consegna del bunker, prima del bunkeraggio, in cui si afferma che il punto di infiammabilità del lotto effettivo di carburante è conforme a i requisiti del punto di infiammabilità di SOLAS. Gli emendamenti richiedono inoltre ai Governi contraenti di informare l’IMO dei casi in cui i fornitori di carburanti petroliferi hanno fornito carburanti che non soddisfano i requisiti del punto di infiammabilità SOLAS e di intraprendere di conseguenza le misure appropriate contro i fornitori di carburanti petroliferi. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Materiali metallici per servizio criogenico

MSC 106 ha adottato emendamenti ai codici IGC e IGF (International Code of Safety for Ships Using Gases or other Low-flashpoint Fuels) per includere l’acciaio austenitico ad alto contenuto di manganese (hi-Mn) per il servizio criogenico. Gli emendamenti consentono l’uso di acciaio austenitico ad alto contenuto di manganese per i serbatoi di tipo A, B e C, tra gli altri per butano e metano (GNL) come carico o carburante. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Notizie correlate TT Club (Through Transport): la regolamentazione e il miglioramento delle tecniche antincendio si sono rivelati inadeguati; vengono dati i 10 consigli efficaci per esercitazioni antincendio, ai fini di un piano standard per le assicurazioni.

Migliorie del programma di indagine (ESP)- Enhanced programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers –

MSC 106 ha adottato modifiche al codice ESP 2011 per migliorare l’attuazione coerente dei requisiti di indagine. Il codice internazionale sul programma avanzato delle ispezioni durante i rilievi delle navi portarinfuse e del petrolio, petroliere, 2011 (codice ESP 2011) istituisce un’indagine standard per il controllo regolare e sicuro del carico e aree di zavorra di petroliere e portarinfuse. Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

Porte stagne sulle navi mercantili

MSC 106 ha adottato modifiche al codice IBC, (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), completando l’armonizzazione della considerazione delle porte stagne nei calcoli della stabilità dei danni nell’allegato I MARPOL, nella convenzione sulla linea di carico, nel codice IBC e nel codice IGC (International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk) con quelli in SOLAS. Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2024.

Disposizioni applicative

MSC 106 ha approvato una seconda revisione della MSC.1/Circ.1500 sulle “Linee guida sulla redazione degli emendamenti alla Convenzione SOLAS del 1974 e relativi strumenti obbligatori” per includere un riferimento al contratto di costruzione oltre alla data di posa della chiglia quando si definisce la data di installazione in relazione all’applicazione.

Navi marittime autonome di superficie (MASS)

La prospettiva di navi autonome che operano a livello internazionale con un intervento umano minimo o nullo ha rivelato la necessità di un quadro normativo per tali navi, compresa la loro interazione e coesistenza con navi convenzionali con equipaggio. L’attuale quadro normativo presuppone generalmente personale e intervento umano. L’IMO ha accettato di sviluppare un codice non obbligatorio basato su obiettivi per MASS, che potrebbe entrare in vigore come codice obbligatorio in base all’esperienza con la sua applicazione. MSC 106 ha considerato una bozza di struttura e una metodologia per lo sviluppo di obiettivi e requisiti funzionali.

Il lavoro proseguirà in un gruppo di corrispondenza fino al MSC 107 (giugno 2023). Un gruppo di lavoro congiunto MASS per il Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC), il Comitato Giuridico (LEG) e il Comitato di Facilitazione (FAL) dell’IMO affronterà le sfide comuni per le operazioni MASS attraverso diversi strumenti IMO esistenti, ad es. il ruolo e la responsabilità di un comandante e di un equipaggio MASS e le implicazioni di un centro di controllo remoto e di un operatore remoto.

Incendi di navi portacontainer

MSC 106 ha deciso di istituire un gruppo di esperti di valutazione formale della sicurezza (FSA Formal Safety Assessment) per esaminare i risultati di eventuali studi pertinenti relativi alla rilevazione e al controllo degli incendi sulle navi portacontainer.

Il Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC) si occupa di tutte le questioni relative alla sicurezza marittima e alla sicurezza marittima che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IMO, coprendo sia le navi passeggeri che tutti i tipi di navi da carico.

Abele Carruezzo