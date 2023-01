L’amministrazione Biden rilancia la strategia di decarbonizzazione marittima

(Foto courtesy Dipartiment of Energy)

Il trasporto marittimo internazionale rappresenta la metà delle emissioni marittime degli Stati Uniti, il che richiede partnership internazionali.

Washington. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha rilanciato la strategia di decarbonizzazione, aggiornata per il 2023, che include misure politiche sostanziali e dettagliate per il settore marittimo.

Il trasporto marittimo rappresenta circa il 3% delle emissioni del settore dei trasporti statunitensi e solo l’1% proviene dalle spedizioni nazionali. Sebbene dia un contributo minore all’impronta di carbonio dell’America e la US Energy Information Administration si aspetti che il settore domestico si riduca, i requisiti operativi unici dell’industria marittima rendono difficile la decarbonizzazione. Poiché la maggior parte della tecnologia di navigazione a zero emissioni di carbonio è ancora in fase di sviluppo, il piano dell’amministrazione si concentra su ricerca e sviluppo e incentivi per l’adozione.

Ciò include la ricerca e l’innovazione per sviluppare carburanti alternativi e sistemi di propulsione; studi sulle emissioni totali del ciclo di vita per verificare la riduzione di carbonio da nuove tecnologie; migliori previsioni per il consumo di energia e le tendenze di sviluppo del settore.

Le tecnologie prioritarie dell’amministrazione Biden per ulteriori ricerche includono biocarburanti, ammoniaca, idrogeno e metanolo. Dal momento che la maggior parte dei biocarburanti moderni sono sostituti ‘drop-in’ per carburante e diesel convenzionali, possono essere sostituiti immediatamente senza modifiche al motore o al sistema di propulsione di una nave. Mentre i biocarburanti possono essere pronti per l’implementazione oggi, l’amministrazione ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche su idrogeno, ammoniaca e metanolo per garantire che abbiano basse emissioni durante il ciclo di vita.

Gli altri interventi prioritari risulteranno noti dagli sforzi globali per ridurre le emissioni: promuovere opzioni elettriche a batteria e ibride per le piccole imbarcazioni, insieme a infrastrutture per la ricarica; cold ironing per navi all’ormeggio; miglioramenti dell’efficienza operativa, come la riduzione della velocità; e la cattura del carbonio a bordo per mitigare l’impatto dei carburanti convenzionali.

Tutto ciò richiederà investimenti e l’amministrazione Biden ha delineato le principali aree di interesse per il sostegno federale. Questi includono i sussidi per le conversioni delle navi, nonché l’assistenza ai porti per installare le infrastrutture necessarie.

Gli strumenti politici disponibili includono il programma di sviluppo delle infrastrutture portuali (PIDP), che potrebbe essere utilizzato per finanziare impianti di cold ironing e di ricarica. Anche senza la decarbonizzazione, il trasporto marittimo di merci offre un’opportunità per una maggiore efficienza e l’amministrazione ha riconosciuto che l’industria ha un ruolo reale da svolgere nella riduzione delle emissioni complessive dei trasporti. I rimorchi di chiatte e il trasporto merci via nave sono molto più efficienti in termini di consumo di carburante per tonnellata-miglio rispetto agli autotrasporti e alle ferrovie, che rappresentano circa il 20% delle emissioni dei trasporti statunitensi.

Il semplice passaggio del carico dal trasporto su strada a quello marittimo ridurrebbe le emissioni di carbonio, pur utilizzando il carburante convenzionale per l’energia, ha osservato il Dipartimento dell’Energia.

Le misure politiche adottate aiuterebbero a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti nazionali, ma non dall’attività di navigazione internazionale, che rappresenta circa la metà delle emissioni marittime di carbonio dell’America (a seconda del metodo di contabilizzazione).

La Casa Bianca può spingersi fino a un certo punto nel regolare le scelte di carburante degli armatori d’oltremare utilizzando la legge americana, ma può cooperare con le istituzioni e le parti interessate internazionali.

“Data la natura internazionale del settore marittimo, è essenziale costruire collaborazioni con le parti interessate nazionali e internazionali ben funzionanti per comprendere meglio le sfide e le esigenze del settore”, ha riconosciuto il Dipartimento dell’Energia.

Le attuali partnership internazionali includono la leadership del Dipartimento dell’Energia della Zero-Emission Shipping Mission, che lavora per l’obiettivo di trasferire il 5% della flotta d’alto mare a carburante a zero emissioni di carbonio entro il 2030, insieme a un’adeguata infrastruttura di bunkeraggio in 10 porti globali.

Gli sforzi della ‘Difesa’ internazionale all’IMO sono guidati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti e dalla Guardia Costiera e includono una spinta continua per adottare obiettivi di decarbonizzazione in linea con l’accordo sul clima di Parigi (zero entro il 2050).

Abele Carruezzo