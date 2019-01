Porto di Genova torna sopra il milione di crocieristi

GENOVA – Il 2018 si è chiuso in crescita per le crociere nel porto di Genova che sono tornate sopra il milione di passeggeri e il 2019 si annuncia come l’anno del record assoluto, con 1.350.000 passeggeri. Nei terminal di Stazioni Marittime spa, che gestisce il traffico passeggeri dello scalo, nel 2018 sono arrivati 1.011.398 crocieristi, il 9,3% in più rispetto ai 925.188 del 2017 e poco meno dei due anni migliori, 2016 e 2013, chiusi rispettivamente con 1.017.000 e 1.050.000 crocieristi.

Ma il record arriverà quest’anno e avrà come protagoniste ancora le navi di Msc crociere che da sole porteranno circa 1.150.000 passeggeri con 196 scali. Il 2019 sarà anche l’anno del ritorno a Genova di Costa crociere che da marzo a novembre posizionerà ogni venerdì Costa Fortuna nel capoluogo per un totale di 34 scali, che aggiunti ai 7 di altre navi del gruppo porteranno 180 mila passeggeri. Del milione e 350 mila crocieristi complessivi attesi nello scalo ligure, 750 mila si imbarcheranno a Genova, mentre gli altri 600 mila saranno in transito.

Tornando ai dati del 2018, Msc Crociere ha effettuato nei terminal di Stazioni marittime 188 toccate, con più di 946 mila passeggeri, confermando la leadership nel porto di Genova. Segue a distanza Princess Cruises (28 mila passeggeri) e poi c’è Disney cruise line che ha effettuato tre scali con 8 mila passeggeri in transito e ha confermato la sua presenza anche per il 2019.

