Meeting Scuola Vela della XII Zona Fiv al Circolo Nautico Santa Margherita

La festa delle scuole di vela venete sbarca a Caorle

Sabato 28 agosto la Base a Mare del Circolo Nautico Santa Margherita in Spiaggia di Levante a Caorle ha ospitato il Meeting Scuola Vela della XII Zona FIV.

La manifestazione ha radunato gli allievi delle scuole vela venete, che al termine di una stagione molto intensa, hanno portato i loro migliori atleti a confrontarsi in giochi e gare marinaresche.

Presenti a Caorle gli allievi del Circolo Velico Mariclea, del Circolo della Vela Mestre, dell’Associazione Velica Lido, della Società Canottieri Mestre, oltre ovviamente ai ragazzi del Circolo Nautico Santa Margherita –oltre 20- che ha organizzato la giornata insieme alla XII Zona.

Quasi sessanta gli allievi tra i sei e i tredici anni che hanno partecipato a questa giornata dedicata al mare e alla vela, organizzata come un raduno nel quale tutti potevano esprimere le conoscenze apprese nei corsi di vela estivi, confrontarsi con gli altri in un clima agonistico ma non competitivo e apprendere nuove abilità e conoscenze sull’andare in barca.

La mattina si è presentata un po’ coperta e molto ventosa, tanto che gli istruttori dei vari circoli guidati dal Presidente della XII Zona Franco Pappagallo, hanno deciso di proporre ai ragazzi attività a terra. I ragazzi divisi per fascia d’età si sono cimentati in gare di nodi, percorsi ad ostacoli, simulazione del percorso di regata ed esercizi di ambientamento ed equilibrio, grazie anche ai materiali forniti per l’occasione dalla Federazione Vela Italiana, che sostiene queste iniziative su tutto il territorio nazionale.

Il calo del vento e una temperatura più mite del pomeriggio, hanno finalmente consentito agli atleti di scendere in acqua per le prove in mare.

I giovani velisti si sono confrontati, sotto la direzione degli istruttori, in un percorso a triangolo su imbarcazioni Optimist, Laser Bahia e Zest, messi a disposizione dal circolo organizzatore.

Il vento moderato ha consentito di disputare tre prove per tutte le fasce di età e i ragazzi sono riusciti a completare la loro prima regata.

Una giornata divertente e stimolante per gli allievi delle scuole di vela che si affacciano a questo sport che per qualcuno sarà l’avvio di un percorso agonistico.

A conclusione del raduno, ogni allievo ha ricevuto dal Presidente XII Zona FIV Franco Pappagallo un attestato di partecipazione e numerosi gadgets federali.

La giornata è stata per il Circolo Nautico Santa Margherita di Caorle un momento importante per festeggiare una stagione molto intensa, che ha visto la partecipazione ai corsi di vela estivi di quasi 300 atleti e che si concluderà con l’ultimo corso in programma dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

FOTO Uff. Stampa CNSM