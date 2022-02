Assormeggi Italia – Manifestazione anti Bolkestein a Bologna

Assormeggi Italia ha aderito all’iniziativa di alcune sigle di imprese che in queste settimane vivono una situazione davvero seria, piena di incertezza per il loro futuro a causa di una direttiva europea che se applicata, in Italia creerà un danno inestimabile.

Domani, martedì 22 febbraio, contro l’applicazione di questa direttiva, la Bolkestain, saremo a Bologna insieme ai tanti colleghi di altri importanti comparti per un presidio antistante la sede della Regione Emilia Romagna.

100.000 posti barca in Italia sono gestite per lo più da piccole imprese gestite con conduzione familiare che negli anni, attraverso tanti sacrifici, hanno raggiunto un’elevata professionalità.

Non possiamo permettere che esse scompaiano.

Assormeggi Italia dice no alla Bolkestain