ASSORMEGGI ITALIA oggi compie il primo anno di vita

14 Aprile 2022

12 mesi intensi, straordinari, vissuti con passione, convinti di poter dare alle piccole imprese della nautica un riferimento rappresentativo.

In un anno abbiamo aggregato molte realtà imprenditoriali in varie regioni italiane, segno che vi era bisogno di un riferimento rappresentativo per i piccoli concessionari di posti barca, per la locazione e noleggio, per la piccola cantieristica.

Creato accordi di collaborazione con importanti studi legali e tecnici e realizzato dei punti di rappresentanza in molte località

Gli obiettivi per l’immediato futuro è crescere, insieme ai nostri associati, che sono sempre al centro della nostra Mission.

Un grazie particolare ai membri del Consiglio Direttivo sempre unito e propositivo.

www.assormeggitalia.it