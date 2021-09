ELBA: OTTIMA ESPERIENZA PER LA SQUADRA CVMM ALL’ ITALIANO DOPPI

I ragazzi marinesi hanno concluso la stagione agonistica 2021

Marciana Marina– “E’ stata un’ottima esperienza” – sono state queste le parole dei giovani velisti della squadra del Circolo della Vela Marciana Marina con il loro allenatore/istruttore Fabrizio Marzocchini al rientro all’isola d’Elba dopo aver preso parte ai Campionati Italiani Giovanili classi in doppio che si sono disputati a Dervio, lago di Como con l’organizzazione di Multilario Consorzio di Circoli Velici Lariani).

Il commento soprattutto è quello dei due equipaggi Linda Gipponi/Ana Allori e Zion Mazzei/Riccardo Coppo impegnati con la nuova classe RS Feva che ha sostituito l’imbarcazione L’Equipe, anche a livello federale. I ragazzi si erano allenati durante tutta l’estate con la nuova barca e si sono trovati a regatare in una nutrita flotta di oltre 100 equipaggi: una situazione del tutto nuova e impegnativa e che ha rappresentato per loro una prova non indifferente visto che abitualmente sono in mare solo in due.



Anche se la classifica ovviamente non li ha visti nelle prime posizioni, sicuramente il risultato – sempre nella prima metà della flotta in tutte le prove disputate – fa ben sperare per gli impegni futuri nella prossima stagione. Sono state portate a termine 11 prove di giornata con venti intorno agli 8/10 nodi.



Stesso discorso per l’equipaggio 420 formato da Alessio Caldarera e Thomas Trentini che affrontavano per la prima volta un impegno di questo livello (anche in questo caso la flotta era molto numerosa): a sostenerli oltre all’allenatore Marzocchini hanno potuto contare sulla presenza di Antonio Salvatorelli che all’ultimo momento ha preso parte alla spedizione, anche se non con il suo compagno di equipaggio Paolo Arnaldi assente per impegni universitari.

Conclusa la stgione agonistica 2021 i velisti marinesi riprenderanno gli allenamenti in mare già dalle prossime settimane, compatibilmente con gli impegni scolastici in attesa di conoscere il calendario 2022.

Nella foto allegata i ragazzi della squadra agonistica CVMM: da sinistra Thomas Trentini, Alessio Caldarera (420), Ana Allori, Linda Gipponi, Riccardo Coppo, Zion Mazzei.