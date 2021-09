Nastro Rosa Tour: Da oggi Bari capitale della vela

La sesta tappa del Giro d’Italia a vela del “Nastro Rosa Tour”, promosso dalla Marina Militare Italiana e organizzato da Difesa Servizi ed SSI, farà tappa a partire da oggi, 17 settembre e fino al prossimo 20 settembre, nelle acque antistanti il porto di Bari.

Ci si avvicina alla tappa conclusiva nel Canal Grande di Venezia, lasciandosi alle spalle il campo di regata di Brindisi, e percorrendo in risalita uno dei tratti fondamentali dell’antica Via Traiana, snodo di civiltà e culture del mondo tra Occidente e Oriente.

Non a caso a far da padrone di casa nel villaggio di regata che aprirà i battenti alle 18.30 di oggi, sarà proprio San Nicola, il vescovo di Myra a cui il Molo è intitolato.

Un villaggio all’aperto, rigorosamente a norma anti Covid, che metterà alla prova anche l’organizzazione tecnica della Federazione Italiana Vela (VIII zona Puglia) dei due club ospitanti: ovvero il Circolo della Vela e il Circolo Canottieri Barion di Bari.

Poi le regate , l’arrivo delle imbarcazioni oceaniche, e la grande festa tra sport, cultura e valorizzazione degli approdi più belli d’Italia.

“Marina Militare Nastro Rosa Tour è un evento sportivo di alto livello ma non solo – ha dichiarato Riccardo Simoneschi presidente di SSI – E’ un contenitore dei valori del Paese che si impegna a restituire al bello, che sono i nostri mari, le nostre coste, i fari, le vie, i cammini, il valore che meritano. Non a caso l’evento è inserito tra quelli trainanti del progetto Valore Paese Italia . L’Italia ha un rapporto costa-superficie altissimo, ecco perché il Giro d’Italia a vela utilizza il mare, la vela, ma anche la forza delle istituzioni, come la Marina Militare e non solo, per promuovere un tratto culturale che dopo uno stop forzato di due anni finalmente riparte”.

“Siamo onorati di ospitare una tappa importante del Giro d’Italia a vela del “Nastro Rosa Tour” che porterà a Bari il prestigio e la bellezza dei più importanti equipaggi nazionali e internazionali velici – commenta il sindaco di Bari Antonio Decaro –. La città da tempo si sta organizzando per diventare un punto di riferimento per gli sport nautici, lavorando sull’efficienza logistica e amministrativa, che deve supportare grandi eventi come questo, e sulla cultura della vivibilità della costa come luogo da vivere 365 giorni l’anno. Siamo sempre più convinti che il mare, per la città di Bari, sia ancora una risorsa tutta da esplorare e da valorizzare: accogliere questa manifestazione ci offre l’opportunitá di testare scenari nuovi che da un lato promuovono lo sport, dall’altro ci permettono di far conoscere la nostra città al resto del Paese”.

Sul fronte sportivo parlano le imbarcazioni e gli equipaggi.

Dieci team per la categoria offshore provenienti da Italia, ma anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Belgio e Polonia e sette per il settore inshore con i team della Marina Miliare e della Guardia di finanza italiana, ma anche gli equipaggi di Luna Rosa, U-Earth, Norvegia, Oman e Francia.

Il 18 settembre a partire dalle 10.00 in direzione della spiaggia di “Pane e Pomodoro”, sarà possibile assistere alle regate spettacolari della classe Kite, e alle 14.00 nelle acque antistanti il Palazzo della Provincia di Bari, andranno in scena le regate dei trimarani.

Subito dopo arriveranno in città le imbarcazioni oceaniche che partecipano al Mondiale Double Mixed Offshore (l’orario dipenderà dalle condizioni climatiche – ndr).

“La tappa barese del Nastro Rosa Tour ha per noi circolo organizzatore una doppia valenza: sportiva e culturale – sottolinea Vincenzo Sassanelli, presidente del Circolo Vela Bari – Siamo uno dei club di riferimento per la Ottava Zona FIV e quindi non possiamo che essere orgogliosi e soddisfatti della possibilità di avvicinare il grande pubblico al movimento della vela e a un evento di caratura così internazionale, ma cogliamo nell’iniziativa anche una grande occasione di attenzione nuova verso il nostro “porto vecchio”, così a ridosso della città, e così turisticamente rilevante. Speriamo che sia un segnale di rinascita”.

Programma Nastro Rosa in Tour – Giro d’Italia a vela – VI tappa Bari – 17/20 settembre 2021

17/09

-Arrivo a Bari nel tardo pomeriggio (in direzione del palazzo della provincia) dei trimarani per la categoria inshore;

-Premiazione (trimarani) molo San Nicola ore 19.00

-Apertura villaggio di regata a partire dalle ore 18.30 presso il Molo San Nicola;

18/09

-Regate trimarani ore 14.00 in direzione palazzo della provincia;

-Regate kite, ore 11.00, in direzione della spiaggia di ‘pane e pomodoro’;

-Arrivo a Bari delle imbarcazioni oceaniche che partecipano al mondiale double mixed offshore. (L’orario dipenderà dalle condizioni climatiche);

-Apertura villaggio di regata a partire dalle ore 11.00 alle 22.00 presso il Molo San Nicola.

19/09

-Regate trimarani ore 11.00 in direzione del Palazzo della Provincia;

-Regate kite, ore 11.00, in direzione della spiaggia di ‘pane e pomodoro’.

-Apertura villaggio di regata a partire dalle ore 11.00 alle 22.00 presso il Molo San Nicola.

-Esibizione monoscafi optimist, a partire dalle ore 10.00, di fronte al Molo San Nicola, a cura degli allievi del Circolo della Vela Bari e del Circolo Canottieri Barion.

20/09

-Regate trimarani ore 11.00 in direzione del Palazzo della Provincia;

-Regate kite, ore 11.00, in direzione della spiaggia di pane e pomodoro;

-Partenza delle imbarcazioni oceaniche dal palazzo della provincia ore 18.00.;

-Apertura villaggio di regata a partire dalle ore 11.00 alle 22.00 presso il Molo San Nicola.

Foto: MMNRT/Zerogradinord