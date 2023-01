WE ARE FOILING ANNUNCIA GAC PINDAR COME PARTNER LOGISTICO UFFICIALE DELLE FOILING YOUTH WORLD SERIES

CONFERMA PER I PROSSIMI TRE ANNI IL SUO STORICO SUPPORTO ALLA FOILING WEEK™

GAC Pindar, fornitore globale di logistica per gli sport nautici, il tempo libero e gli eventi, è il partner logistico ufficiale delle Foiling Youth World Series, il campionato multi-classe per team giovanili delle più influenti realtà veliche del panorama internazionale. Create con l’obiettivo specifico di formare i futuri velisti, le Series inizieranno nella seconda metà del 2023 e si svolgeranno in alcune delle località velisticamente più famose del mondo. La manifestazione sarà realizzata nell’ambito dell’ecosistema di eventi We Are Foiling, con il supporto di World Sailing (Federazione Mondiale della Vela), China Sports Industry Group e Royal New Zealand Yacht Squadron.

Con l’occasione, GAC Pindar e We Are Foiling hanno esteso per altri tre anni la loro storica collaborazione come Official Logistics Partner della Foiling Week™, il primo e unico evento globale dedicato alle velocissime imbarcazioni foiling, ai loro velisti, progettisti e produttori. Il 2023 segnerà il decimo anniversario della Foiling Week con un’edizione speciale che si svolgerà dal 26 giugno al 5 luglio presso la Fraglia Vela Malcesine sul Lago di Garda, in Italia.

Andrew Pindar OBE DL, socio fondatore di GAC Pindar, ha dichiarato: “Le nuove Foiling Youth World Series di We Are Foiling partono da zero, dando ai giovani velisti di talento l’opportunità di competere fin dal primo giorno in perfetta equità (50/50) tra atleti femmine e atleti maschi. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi ed entusiasti di essere stati scelti come partner logistico ufficiale della serie, convinti come siamo che questo fornirà un trampolino di lancio fondamentale per le donne e gli uomini nel loro percorso nel foiling.

In qualità di azienda leader nel settore della logistica specializzata nella vela, siamo orgogliosi di essere coinvolti su alcuni degli eventi più importanti del mondo, come le Youth Series di We Are Foiling e la Foiling Week™. In quanto sostenitori dell’uguaglianza di genere nel mondo degli affari, dello sport e della vita, siamo lieti dei progressi compiuti nella vela, nonostante la miriade di sfide che questo comporta per le parti interessate quando si cerca un cambiamento”.

Luca Rizzotti, fondatore e presidente di We Are Foiling – Foiling Week™ / Foiling Youth World Series, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a collaborare con GAC Pindar nel 2015, condividendo con loro fin dall’inizio visione e intenti. Si tratta di una partnership che non si limita alla risoluzione di problemi operativi, ma si estende a un quadro di valori comuni. Insieme ad Andrew (Pindar), faccio parte del consiglio di amministrazione di The Magenta Project e sono molto felice di constatare come le nostre iniziative abbiano portato a triplicare la presenza femminile negli eventi. Per le Foiling Youth World Series, la questione logistica è di rilevanza strategica e abbiamo bisogno di un partner di eccellenza assoluta come GAC Pindar. Per accogliere le richieste che abbiamo ricevuto da tutto il mondo, l’ottimizzazione delle tempistiche per il trasporto dei materiali e l’allestimento delle sedi sarà di fondamentale importanza.”