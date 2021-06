Campionato Italiano Protagonist 7.50: Alla Fraglia Vela Riva è subito bagarre tra Spirito Libero, Gattone e Bessi Bis

Riva del Garda– Inizia nel segno dell’equilibrio l’edizione 2021 del Campionato Italiano Protagonist 7,50, evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva cui stanno prendendo parte quindici equipaggi.

Al termine delle prima giornata, sulla quale ha soffiato un’Ora in calo con l’avanzare del pomeriggio, sono tre le barche che sgomitano per la vetta della classifica, attualmente condivisa tra Spirito Libero (2-1-4) di Claudio Bazzoli e del tattico Pietro Corbucci, vincitori della seconda prova, e Gattone (1-3-3) di Marco Cavallini, cui è andato il successo nella prima delle tre regate completate oggi. A una sola lunghezza dalla coppia di testa insistono i cinque volte campioni italiani di Bessi Bis (4-2-2) mentre in quarta posizione, a quattro punti dallo scafo di Giuliano Montegiove e del timoniere Paolo Masserdotti, si attesta El Moro (3-8-1) di Enrico Sinibaldi, vincitore della regata che ha chiuso la giornata inaugurale di questo Campionato Italiano.

Completa la top five, a tre punti da El Moro, General Lee (5-4-6) di Patrizia Anele e del timoniere Mauro Spagnoli.

Il Campionato Italiano Protsgonidt 7.50 riprenderà domani con lo svolgimento di altre tre prove: ricordiamo che l’evento si articolerà su un massimo di otto regate, con uno scarto da considerare dopo il termine della quinta prova.

A supportare il main event della Classe Protagonist 7.50 sono CSE Consorzio Stabile Europeo che, costituito da un team di imprese italiane leader nel settore delle costruzioni, è conosciuto tra le altre opere per la realizzare della Pista Cliclabile di Limone, e di Nemox International, azienda specializzata nello produzione di macchine da gelato studiate appositamente per rispondere alle esigenze di operatori professionali e famiglie.

