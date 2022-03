I carichi energetici russi incontrano proteste all’arrivo, anche da Greenpeace

Londra. I lavoratori portuali di diverse strutture nel Regno Unito si stanno rifiutando di movimentare petrolio e Gnl russi, costringendo le navi a cambiare scalo o aspettare all’ormeggio.

L’interruzione delle operazioni portuali fa parte di una crescente reazione pubblica contro i carichi energetici russi, sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e del diffuso riconoscimento che questi carichi sono un potenziale strumento per esercitare pressioni sulla Russia.

Presi insieme, petrolio, gas e carbone rappresentano circa i due terzi dell’economia di esportazione russa.

Nel porto di Birkenhead Docks, vicino a Manchester, la petroliera ‘Sea Cod’, di proprietà e bandiera tedesca, ha incontrato difficoltà per scaricare perché i lavoratori del terminal si sono rifiutati di operare il carico di greggio russo.

Diversi sindacati portuali hanno espresso riluttanza a gestire carichi russi a causa dell’invasione in corso e l’equipaggio del terminal al Birkenhead Docks ha condiviso questo punto di vista. Sebbene i prodotti russi non siano tecnicamente vietati nel Regno Unito – solo navi russe – i lavoratori del terminal si sono rifiutati di scaricare il petrolio della Sea Cod.

Per questo, ieri, la Sea Cod è tornata in mare, in attesa di ordini nuovi. Non si sa quanto (se presente) del suo carico abbia sbarcato prima di lasciare il terminal, ma il suo pescaggio di ricezione tramite AIS era di 24 piedi (7,3 metri), molto inferiore al suo pescaggio a pieno carico di 36 piedi (11 metri).

La Russia fornisce circa il 30 per cento della fornitura di petrolio greggio in Europa e il fermo dalle sue esportazioni di petrolio si sta già rivelando difficile. La scorsa settimana, Shell ha acquistato un carico di greggio russo molto scontato da Trafigura, pagando $ 28,50 al barile, al di sotto del tasso di mercato, uno dei maggiori sconti mai registrati.

In un comunicato, la Shell ha affermato che doveva acquistare il carico per garantire un approvvigionamento adeguato e che la forte redditività commerciale non sarà registrata: il ricavato sarà devoluto a Enti di beneficenza al servizio dell’Ucraina.

Intanto, anche la nave gasiera rompighiaccio, la ‘Boris Vilkitsky’ per la contestazione dei portuali è partita diretta a Montoir-de-Bretagne, in Francia, dove è stata accolta dai manifestanti di Greenpeace. Gli attivisti hanno salutato l’equipaggio di Vilkitsky in VHF e hanno chiesto loro di non consegnare il carico, poiché una parte dei proventi della vendita andrebbe al Governo russo.

Abele Carruezzo