Nuovo numero de Il Nautilus

Scritto da Redazione Ambiente, Diporto, Europa, Italia, Logistica, Nautica, News, Porti, Trasporti

In questo numero de Il Nautilus lo speciale è dedicato allo shipping con un focus sul soccorso in mare e sulla Brexit, il ruolo del porto di Salerno e la “Barletta marinara”. Poi un approfondimento sui fari di Brindisi ed uno sul trasporto ad emissioni zero con Emma. E ancora, approfondimenti sulle crociere e sulla sicurezza nei nostri porti.

http://www.ilnautilus.it/wp-content/pdf/A14N3.pdf

