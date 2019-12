Assoporti: Delegazione cinese in visita a Roma Dopo la partecipazione del sistema portuale a Shenzhen, partono le prime iniziative

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

Roma – Una delegazione cinese proveniente da Shezhen farà visita agli uffici romani di ICE-ITA il prossimo venerdì 13 dicembre. La delegazione, composta dai maggiori esponenti delle Associazioni di categoria del settore portuale, logistico, manifatturiero e agroalimentare, aveva preso contatto con la delegazione italiana in occasione della Fiera CILF (China International Logistics Fair) alla quale il sistema portuale e logistico ha partecipato nel mese di ottobre scorso, grazie all’accordo istituzionale tra Assoporti, ICE e UIR.

Infatti, l’intensa attività portata avanti da tutti i firmatari dell’accordo ha l’obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione per valorizzare il “Sistema Paese”, ed introdurvi l’investitore estero come attore strategico per l’evoluzione, nello specifico, della competitività della portualità italiana e del sistema distributivo attraverso la rete degli interporti.

Dopo il successo della partecipazione alla manifestazione, Assoporti è stata contattata per accogliere la delegazione dei 25 rappresentanti insieme ad ICE-ITA. A Shenzhen era stato presentato un portafoglio di 44 asset comprendenti progetti di investimento diretto per un valore stimato di 2,2 miliardi di euro (greenfied, brownfield, jointventure, etc.) e numerose proposte di location per insediamenti.

“L’attività promozionale pianificata che stiamo portando avanti con gli interporti e con ICE, inizia a dare i suoi frutti, “ha commentato il Presidente Rossi, “Questa è soltanto la prima di numerose occasioni e richieste che stiamo ricevendo da parte di potenziali investitori stranieri. Come Associazione vogliamo dare una mano ai nostri porti, e questo è uno degli strumenti che mettiamo a disposizione.”

Oltre ad Assoporti, interverranno al meeting con la delegazione cinese, i direttori dei settori Investimenti, Turismo e Promozione internazionale, sia di ICE che di Invitalia.

Leggi anche: