Il porto di Venezia con la Regione Veneto alla fiera Fruit Logistica di Berlino

Berlino-ll sistema portuale veneto è presente a Berlino dal 5 febbraio fino al giorno 7 per proporre i propri asset competitivi nel comparto dei deperibili ai visitatori di Fruit Logistica, Salone internazionale che copre ogni singolo comparto del commercio del fresco.

Tra le novità di quest’anno si segnala che il presidio dei porti lagunari si colloca fisicamente all’interno dell’ampio spazio espositivo della Regione del Veneto che, oltre ad accogliere i produttori ortofrutticoli di eccellenza, ha creduto nella presentazione di un’offerta completa che affiancasse a questi i servizi logistici a supporto del loro commercio con l’estero.

Oltre alle linee marittime con i Paesi del Mediterraneo (container e RoRo) e il servizio intermodale che collega la Germania con la Grecia trasportando anche deperibili, il sistema portuale veneto può contare sul Venice Green Terminal, operatore specializzato che dispone di strutture per stoccaggio e lavorazione di prodotti a temperatura controllata.

Per presentare ai clienti questi asset, la delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale veneziana è composta da spedizionieri, agenti marittimi e terminalisti che operano specificamente in questo comparto.

Berlino è inoltre un’occasione per rilanciare il marchio “Masters of Fresh”, che ha visto il suo debutto proprio a Fruit Logistica qualche anno fa. Il brand è un chiaro richiamo internazionale alla storia di Venezia, partendo dal duplice significato del termine Master; i veneziani infatti erano “Masters” del fresco, ovvero comandanti delle navi che hanno tracciato e percorso le Vie delle Spezie, nonché Maestri dell’arte della conservazione dei deperibili, grazie anche all’uso delle spezie. Altro richiamo all’eccellenza della Serenissima è quello ai Fondaci, luoghi di stoccaggio della merce e di veloce gestione delle pratiche commerciali, così come oggi strutture dedicate e controlli unificati nell’hub veneto favoriscono il traffico veloce dei deperibili.

