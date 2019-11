Conclusi a Spalato i Mondiali Laser Under21

Finalmente è arrivato il vento per l’ultima giornata di Mondiale Laser U21 e tutte le flotte sono riuscite a concludere 3 regate rendendo il campionato valido grazie alle 5 prove complessive portate a termine questa settimana.

Nei Laser Radial femminili oro per la polacca Wiktoria Golebiowska, argento per la russa Valeria Lomatchenko e bronzo per Mariia Kislukhina sempre per la Russia, Chiara Benini Floriani (FV Riva) chiude il mondiale in quarta posizione a soli 4 punti dal podio e vincendo l’ultima prova, Matilda Talluri (CN Livorno) risale fino alla settima posizione, Federica Cattarozzi (FV Riva) è 14esima e Giorgia Cingolani (CN Sambenedettese) 16esima.

Nei Laser Standard vittoria per l’argentino Juan Pablo Cardozo, che vince anche nella categoria U19, argento per il cileno Clemente Seguel Lacamara e bronzo per l’indiano Vishnu Saravanan, Rodolfo Silvestrini (LNI Porto San Giorgio) chiude il mondiale in nona posizione su 144 iscritti.

Il prossimo mondiale Laser Under 21 si terrà a Malcesine, sul Lago di Garda, dal 17 al 24 luglio.

