Melges World League: Ripartita la vela agonistica italiana, anche Kindako al via

Malcesine- E’ ripartita la stagione della vela agonistica italiana e lo ha fatto da Malcesine, con la prima tappa della stagione Melges 20 World League.

Presente sulla linea di partenza gardesana anche Kindako di Stefano Visintin, che ha concluso le due prove completate nel corso della giornata al quinto e sesto posto, piazzandosi in settima posizione nella classifica generale.

Le regate, interrotte dal Presidente di Comitato Gabriella Gabrielli al termine della seconda prova a causa dell’imminente arrivo di un fronte temporalesco, vedono l’equipaggio di Siderval, già vincitore delle Melges World League Corinthian 2020, guidare la classifica, seguito da Sease di Franco Loro Piana e da Raya di Matteo Marenghi Vaselli.

Simon Sivitz Kosuta, tattico di Kindako, ha commentato: “Siamo molto contenti di questa prima giornata in cui abbiamo ripreso la navigazione a bordo del nostro Melges 20. Queste giornate a Malcesine sono per noi un importante allenamento, in alcuni momenti è emerso che bisogno di riprendere confidenza con la conduzione della barca e con le manovre, soprattutto durante le partenze: infatti, oggi abbiamo riscontrato proprio in questa fase le maggiori difficoltà. Comunque soddisfatti di questa prima giornata, ci prepariamo alle regate di domani”.

La stagione del Lightbay Sailing Team supportata da Calvi Network, Titanium International Group, Iconsulting, Officine Belletti, Biolab e Petrol Lavori.

Foto: Zerogradinord

